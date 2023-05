Un litre de lait à moins d'un euro ? "Impossible" pour les éleveurs de Drôme et d'Ardèche

Une quinzaine d'agriculteurs ont investi le rayon lait du supermarché Leclerc à Bourg-lès-Valence (Drôme) mardi en début d'après-midi avec leurs drapeaux FDSEA et Jeunes Agriculteurs. Il y a du mieux sur les prix par rapport à l'automne constatent-ils, mais il reste des bouteilles à moins de 1 euro le litre, 95 centimes par exemple la brique de "Délisse demi-écrémé".

C'est la marque distributeur, sur laquelle Leclerc peut donc rogner sur sa marge. Il n'empêche, c'est duper le consommateur que de lui faire croire qu'un litre de lait peut coûter moins de un euro explique Jean-Pierre, éleveur laitier à Hauterives : "tout a augmenté. Pourquoi il y aurait du lait à moins de un euro ? Il faut rémunérer les éleveurs, sinon les jeunes ne s'installent pas. Actuellement, la collecte laitière est déjà en baisse de 2%. On travaille 75 heures par semaine!"

Impossible de renégocier à la baisse aujourd'hui

Les éleveurs ont subi l'inflation en 2022, la hausse des carburants, de l'énergie, et de l'alimentation des vaches aussi souligne Jérémy Jallat, responsable du dossier lait chez les Jeunes Agriculteurs au niveau national : "et la seule chose qui baisse, c'est le carburant pour les tracteurs. L'alimentation pour les bétails, il n'y a qu'une récolte par an, donc pas de baisse en ce moment. Par ailleurs, les industriels ont payé les emballages au prix fort il y a trois ou quatre mois. Il faut qu'ils les écoulent. Donc dire comme le dit M. Leclerc à la télé qu'il y a des choses qui baissent et donc qu'il faut renégocier...pas maintenant. En septembre/octobre peut-être."

Et encore, pas sur le dos des éleveurs. Ils sont payés en moyenne 42 centimes le litre de lait en ce moment, 420 euros la tonne, explique Sébastien Ageron, producteur de lait à Oriol en Royans, et co-président de la Fédération de producteurs de lait de la Drôme : "en Allemagne, ils vendent le lait 100 euros de plus la tonne. Dans d'autres pays européens, c'est 700 euros. Nos prix ont augmenté certes, mais on n'a pas encore rattrapé le retard vis à vis de nos voisins. On atteint le prix du lait qu'on aurait dû atteindre avant l'inflation. Alors quand on entend parler de renégociation à la baisse, pour nous, ce n'est pas possible."

Les éleveurs comptent venir contrôler une nouvelle fois les rayons à la fin du mois pour enlever les bouteilles à moins d'un euro le litre des rayons si les prix n'ont pas été corrigés d'ici là.