Un lotissement se construit à 10 mètres de leurs vignes, des viticulteurs de Bassens inquiets

Jean-Noël et Marie-Sandrine Bruguera dans le "couloir" d'à peine plus de 10 mètres qui sépare les vignes des futures habitations.

Depuis que les premiers travaux ont commencé, Marie-Sandrine Bruguera a mesuré. Et elle a calculé que les murs de ses voisins les plus porches s'établiraient très précisément à 10,66 mètres des derniers pieds de vignes de sa parcelle. En bordure des 80 hectares du château Muscadet, à Bassens, qu'elle a repris en 1992 avec son frère Jean-Noël, un lotissement est en pleine constriction. Ce lotissement "Les Villas Caudaly", promet, sur le site du promoteur toulousain LP Promotion, "un cadre de vie en plein cœur des vignobles". Les maisons seront prêtes à partir du deuxième trimestre 2021. 108, sur les 126 du projets sont déjà réservées.

La modélisation du projet du promoteur, dans le dossier tenu par les viticulteurs. © Radio France - Thomas Coignac

Sauf que l'exploitation, qui se transmet de génération en génération depuis 1925, n'est pas entièrement bio. Et que la crainte de Marie-Sandrine Bruguera, c'est que les produits qu'elle utilise pour traiter la vigne finissent par créer des problèmes de voisinage. "Ils vont dire ‘ah tiens il arrive avec son tracteur, il va nous enquiquiner’, ‘il sulfate ses vignes, il va nous empoisonner’… On l'entend tous les jours à la radio ou à la télé : les agriculteurs, les viticulteurs passent pour des empoisonneurs. Nous on protège notre culture, on vit de notre culture qui est là depuis longtemps".

Même s'ils n'utilisent pas de pesticides pour le sol, les Bruguera traitent tout de même la vigne avec certains produits phytosanitaires. Pas d'agents CMR (cancérogènes ou mutagènes), mais du cuivre ou le soufre, notamment, pour protéger la vigne des maladies, qui peuvent avoir une odeur particulière dérangeante ou provoquer des irritations.

Une nouvelle réglementation à laquelle s'adapter

Et si les murs des maisons sont au delà des 10 mètres, ce n'est pas le cas du bout des jardins qui sont en dessous de cette barre (7,50 mètres pour certains). Conséquence, les Bruguera ne pourront plus utiliser ces produits à moins de le faire avec des pulvérisateurs spéciaux, qui limitent la dispersion des produits dans l'air. Jean-Noël estime le coût à 50 000 euros. "De toute façon, ces produits on les évite, mais ça va être une autre façon de travailler et une contrainte de plus", déplore-t-il. Les horaires risquent de poser aussi problème, puisque "souvent on traite de bonne heure, ou tard, dans la soirée". La réglementation leur imposerait aussi de prévenir, avant les épandages, les riverains par SMS, mails, ou par un calendrier de traitement mis en ligne par le château.

L'épais dossier tenu depuis trois ans par Marie-Sandrine Bruguera. © Radio France - Thomas Coignac

Le maire de Bassens, Alexandre Rubio, pour qui cette résidence fait partie d'une politique de créations de logements tente de jouer l'apaisement. "A de nombreuses reprises, on a essayé que le promoteur entende les revendications légitimes de la famille Bruguera". Alors, où trouver des arrangements ? Le projet, c'est sûr, se fera, les Bruguera ayant été déboutés au tribunal administratif lorsqu'ils ont voulu contesté l'emplacement du lotissement.

Que mettre entre la vigne et le lotissement ?

Leurs revendications, avant de parler d'une éventuelle indemnisation, portent aujourd'hui sur la démarcation entre les vignes et le lotissement. Selon le promoteur LP promotion, trois séparations sont prévues : "une clôture bois d’une hauteur de deux mètres, en limite de propriété", "la création d’un espace tampon arboré et d’une bande de deux mètres qui sera rétrocédée à la commune" et "l’installation d’une haie pour chaque jardin, en plus de la clôture bois".

Le visuel du projet présenté par LP Promotion. - LP Promotion

Pas assez pour les Bruguera, qui réclament une haie suffisamment haute et fournie sur les 150 mètres de longueur qui séparent leur propriété du lotissement. Et ils réclament en plus la construction d'un mur, mais pas en bois, parce que le bois "ça pourrit" souligne Marie-Sandrine Bruguera.

A moins que les gens soient venus de nuit, j'imagine qu'ils ont compris qu'il y avait des vignes a proximité

Reste à savoir comment les futurs habitants, dans leur jardin, réagiront lorsque les vignes seront traitées au printemps. "A moins que les gens soient venus de nuit, j’imagine que les futurs habitants ont bien compris qu’il y avait des vignes à proximité", relativise le maire, qui compte sur le vivre-ensemble.

"Si nos viticulteurs continuent de se mobiliser sur des efforts environnementaux, si nos nouveaux habitants ont envie de s’enraciner dans leur nouveau cadre de vie, alors tout ira bien". Et d'éviter que dans sa commune ne se déroule un nouveau combat judiciaire comme à Villeneuve-de-Blaye, où deux viticulteurs ont été condamnés pour avoir intoxiqué les enfants d'une école.