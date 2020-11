Un loup équipé d'une balise GPS agace les éleveurs de la Drôme

Ce jeune loup a été recueilli il y a un an à Valberg, une station de ski des Alpes-Maritimes. Le louveteau errait seul dans le village, mal en point. Sa meute avait été décimée. L'Office Français de la Biodiversité l'a soigné. Puis le jeune loup a été relâché dans la nature, cet été, équipé d'un collier GPS, ce qui permet d'étudier son comportement et ses déplacements. Une première en France.

Ce qui agace les éleveurs, c'est qu'ils ont appris son existence et sa présence dans la Drôme un peu par hasard assurent-ils. Parce que le loup a été pris en photo, le 28 octobre, par une caméra piège de la fédération de chasse drômoise. Elle ne veut pas préciser où est sa caméra, par peur de dégradation, mais elle se situe dans le centre du département. "Pourquoi l'Office Français de la Biodiversité n'a jamais prévenu le groupe national loup de ce retour en nature?" demandent la Fédération Ovine de la Drôme et la FDSEA 26 dans un communiqué.

Ce loup n'a pas attaqué de troupeau

L'information a bien été communiquée assure de son côté Jean-Paul Cellet, chargé de mission loup auprès du préfet de Région. Où a été relâché ce loup ? "Ce loup a sans doute été relâché dans la Drôme, mais peu importe. C'est l'arc alpin son territoire, et c'est ça qui est intéressant. Il a fait de très grands trajets, il est allé en Isère, en Savoie, dans les Hautes-Alpes, puis il est revenu dans la Drôme. Il n'y est plus en ce moment" détaille Jean-Paul Cellet.

Il assure par ailleurs que l'animal âgé d'un an et demi se nourrit de faune sauvage, qu'il n'a pas fait de victime dans les troupeaux : _"on le suit à la trace, et nous savons que, depuis cet été, il n'a été responsable d'aucun dégât. Et si il l'était, il serait tout de suite repris par nos soins." Qu'arriverait-il alors à ce loup recapturé ? "La question se posera à ce moment là"_ répond Jean-Paul Cellet.

La Fédération Ovine, la FDSEA et la Fédération de Chasse souhaiteraient pouvoir accéder aux données GPS de ce loup, pour eux-mêmes en apprendre plus sur son comportement. "C'est envisageable et ce serait même positif" admet Jean-Paul Cellet.