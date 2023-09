Un maïs plus résistant aux aléas climatiques testé en Béarn

Le groupe Bayer présente ce nouvel hybride comme un maïs permettant "de produire plus avec moins". Le Smart Corn (maïs intelligent) est encore en phase d'exploration mais les premiers résultats sur cette nouvelle plante pourraient intéresser à l'avenir les agriculteurs béarnais qui cherchent à obtenir encore plus de rendement. Le groupe agrochimique allemand qui développe aussi de nouvelles semences de céréales a semé ce Smart Corn sur une dizaine de parcelles au nord de Pau.

Le Smart Corn est un maïs de petite taille. Il est 30 % plus court qu'un maïs conventionnel. Les plants font deux mètres de haut avec des épis plutôt petits. Un maïs de petite taille mais qui peut être semé plus densément avec au final "20% de rendement en plus par rapport aux meilleurs hybrides du marché selon nos premiers résultats", explique Guillaume Chancrin, responsable marketing chez Bayer. Au lieu d'avoir des rangs classiques de 80 cm, l'espacement entre les rangs de ce maïs peut être réduit jusqu'à une quarantaine de centimètres seulement.

Un maïs plus résistant au stress thermique et hydrique

Autres caractéristiques du Smart Corn, sa plus grande résistance aux coups de vents et aux orages grâce à une tige et un système racinaire plus robustes qui limitent la verse. Le groupe Bayer espère aussi que cette variété soit moins gourmande en eau. "Les caractéristiques de ce Smart Corn doivent permettre de travailler la gestion des intrants. Comment il pourrait se comporter par rapport à la gestion de l'eau ? Ça fait partie des pistes qu'on explore," explique Guillaume Chancrin.

Bayer entend commercialiser cette variété avec tout un système d'outils digitaux pour piloter l'irrigation et les intrants, pesticides et herbicides. Pour les agriculteurs, un investissement en matériel peut aussi être nécessaire pour pourvoir semer et cueillir ce maïs sur des rangs plus étroits. Les premières sélections de ce Smart Corn sont déjà en culture au Mexique et devraient arriver sur le marché européen en Italie en 2025.