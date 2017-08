Un maraîcher bio bientôt à Saint Jean de Braye, et des légumes tout de suite

En janvier 2018 Julien Ricci s'installera sur une parcelle de terres agricoles réunies par la mairie de Saint Jean de Braye. Son projet : proposer des fruits et légumes en vente directe. Un exemple qu'Orléans Métropole veut développer pour maintenir l'agriculture en ville.

"J'ai de beaux oignons, de beaux chous kale, les tomates arrivent, et je suis très heureux de pouvoir les présenter aux habitants de Saint Jean de Braye". C'est à eux, les riverains de la rue de la Godde, que Julien Ricci réserve sa première récolte. A eux et aux autres consommateurs de l'agglomération d'Orléans, intéressés par la démarche : de la vente directe, sans intermédiaire, de fruits et légumes bio. Ca c'est le projet final. Pour le moment Julien Ricci démarre et c'est seulement en janvier 2018 qu'il s'installera définitivement sur la parcelle de trois hectares que la mairie de Saint Jean de Braye lui a réservée. En attendant c'est sur une parcelle mise à sa disposition par la ferme des Cassines, à Saint Jean le Blanc, que Julien fait ses premiers essais et récolte ses premiers légumes, oignons et courges, dont il est très fier, malgré une météo qui lui a compliqué la vie ces derniers jours.

Une première vente de légumes ce vendredi 18 août

Ce vendredi 18 août, Julien vendra ses légumes pour la première fois dans la rue de la Godde. Il les a plantés au printemps, en attendant de savoir si la mairie de Saint Jean de Braye retiendrait son projet après un grand oral au mois de mai. Une première récolte "test" rendue possible grâce au dispositif Terr'O mis en place par Orléans Métropole et la Chambre d'Agriculture du Loiret. Avec d'autres partenaires, elles ont créé une association visant à "maintenir et développer l'agriculture urbaine et péri-urbaine". Cela passe notamment par la création d'une couveuse agricole, que Julien Ricci a été l'un des premiers à intégrer. Des conseils, un accompagnement, des formations, pour éviter les écueils d'une installation. Et des terres, pour passer à l'action. C'est là que Julien a fait ses premières plantations. Et qu'il a choisi le nom de sa future ferme : Au Jardin du Bonheur, c'est le nom de sa page facebook.

"C'est intéressant de faire des choses qui ont du goût et de faire redécouvrir aux gens des variété qui méritent d'être cuisinés, comme les courges butternut ou les courges spaghetti

"C'était le nom de mon quartier quand j'étais enfant, à Salon de Provence. Je trouve que cela correspond bien à ce que je veux faire". Lui qui pensait au départ se lancer dans la culture du chanvre a finalement choisi le maraîchage. "C'est intéressant parce qu'il y a énormément de variétés, et donc beaucoup de choses à faire découvrir". On note par exemple quelques rangées de chou-rave, un légume que Julien aime beaucoup et qu'il compte bien remettre au goût du jour. A Saint Jean de Braye Julien Ricci veut mettre en oeuvre des techniques d'agroforesterie en plantant des arbres fruitiers. C'est une discipline basée sur l'interaction entre les cultures et les arbres, et qui rencontre beaucoup de succès chez les agriculteurs soucieux d'environnement.

La problématique des terres agricoles en milieu urbain

Mais Julien Ricci ne cache pas une certaine impatience à rejoindre "ses" terres de Saint Jean de Braye. "Avant de me lancer et de poser ma candidature auprès de la mairie, j'ai interrogé environ 70 habitants dans le quartier, et j'ai reçu un bon accueil" assure Julien. "J'ai envie de contribuer au bien-être de la population, par l'intermédiaire de ce qu'il y a de plus simple : l'alimentation" confie le jeune homme de 35 ans, qui mûrit son projet depuis plus de sept ans. Cet ancien commercial aux allures de touche-à-tout raconte qu'il a toujours voulu travailler dans la nature. "Quand j'étais petit, je pouvais rester des heures au-dessus d'un nid de fourmis". Mais il a dû d'abord se former, et puis faire face à un problème que rencontrent beaucoup de jeunes agriculteurs qui ne sont pas issus de ce milieu : trouver de la terre à exploiter. Julien voulait rester dans l'agglomération d'Orléans, mais ici la terre est rare.

A Saint Jean de Braye cela nous a pris cinq ans, il y avait énormément de propriétaires, il a fallu mener une enquête fastidieuse pour les retrouver tous

C'est à cette difficulté que rencontrent toutes les communes urbaines qu'a voulu répondre la mairie de Saint Jean de Braye. "Ce projet de réunir des surfaces agricoles pour y installer un maraîcher bio, nous y travaillons depuis plus de cinq ans" raconte Rémy Poignant, responsable du service économie et développement durable à la mairie de Saint Jean de Braye. "Il y avait des parcelles sur ce secteur de la Godde, mais il a fallu contacter tous les propriétaires pour les racheter, c'est très long et très fastidieux". Finalement les terres sont là, la ville les louera à Julien Ricci, comme d'autres le font déjà dans la métropole orléanaise : Semoy et Chécy.

Julien Ricci vend ses légumes le vendredi de 16h à 19h30 et le samedi de 9h à 13h, rue de la Godde à Saint Jean de Braye. Page facebook : au jardin du bonheur