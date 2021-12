Un marché de noël privé est organisé à Saint-Maurice-la-Souterraine

Comme beaucoup d'autres communes, et à cause des mesures strictes anti covid, Saint-Maurice-la-Souterraine a dû annuler son marché de noël prévu dimanche 12 décembre. Quelques producteurs organisent une vente à la ferme pour tenter d'écouler leur stock.

Le marché de Noël prévu à Saint-Maurice-la-Souterraine ce dimanche est finalement annulé. La nouvelle est tombée bien tard ce jeudi et les producteurs, qui venaient de tuer qui leurs volailles ou encore leurs cochons, se retrouvent avec beaucoup de marchandises sur les bras. Difficile de se retourner vers un autre marché de noël sachant que le maintien de telles manifestations n'est pas franchement garanti.

Un marché de Noël privé dans une cour de ferme

Ainsi le Gaec du champ du coq s'est retrouvé avec une trentaine de volailles sur les bras. L'idée a donc jailli de regrouper cinq à six producteurs locaux et d'organiser un mini marché de Noël dans la cour de la ferme du hameau la Faye à Saint-Maurice-la-Souterraine. Volailles entières ou découpées, cochons plutôt découpés mais aussi vin miel et autres produits sont de la partie. La date est celle de dimanche 12 décembre et le but est que ces agriculteurs locaux puissent eux aussi profiter dignement des fêtes de Noël.