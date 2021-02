Un marin pêcheur sauvé in extrémis de la noyade par ses collègues

Lorsque ses collègues l'ont remonté à bord, il ne respirait plus. Lundi, l'équipage du fileyeur lorientais Anna Mamm Mari a sauvé in extrémis un jeune marin pêcheur tombé à l'eau. Il s'apprêtait à mettre les filets à l'eau pour pêcher la sole au large de La Rochelle.

Ce lundi 15 février à 17h, un jeune marin espagnol de 23 ans est tombé à l'eau alors qu'il était à bord du fileyeur lorientais Anna Mamm Mari, parti pêcher la sole au large de la Rochelle. Le jeune marin participait à la mise à l'eau des filets lorsqu'il aurait été entraîné au fond à la fin de la manœuvre. Selon la préfecture maritime, l'équipage a mis 10 minutes à le récupérer. "Lorsqu'ils l'ont récupéré", précise le service communication de la préfecture maritime, "il était inconscient et ne respirait plus. L'équipage a eu d'excellents réflexes, en appliquant les premiers gestes de secours et en utilisant un masque à oxygène. Les voies respiratoires se sont dégagées et il a repris un peu d'air."

Rapidement hélitreuillé

Les secours sont alertés et le Cross Étel dépêche l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. Le jeune marin est transporté, toujours inconscient au centre hospitalier de La Rochelle. L'équipage du Anna Mamm Mari est rentré au port de Keroman à Lorient.