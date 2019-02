Un Marnais éleveur de bergers du Caucase au Salon de l'Agriculture à Paris

Courgivaux, France

Phobique des chiens s'abstenir ! Car ceux-là sont plutôt du genre impressionnant, entre le lion et le gros nounours... voici le berger du Caucase. Un chien que Dominique Lefranc a découvert par hasard, grâce à une petite annonce : "Je suis allé voir sur internet et je me suis dit "Oula ! un chien pas facile !"". Il faut dire que cette race originaire de Russie est encore parfois utilisée pour des combats de chiens. "A l'origine ce sont des bergers, puis Staline en a fait des chiens militaires. Ce sont eux qui gardaient le mur de Berlin", explique Dominique.

Dans sa maison de Courgivaux, Dominique et son épouse élèvent quatre bergers du Caucase. "Ca a commencé avec _Irka_, 7 ans". Il y a aussi Déesse, ou encore Jorille, un mâle de 4 ans affichant pas moins de 80 kilos : "Il est adorable, il est gentil, il fait craquer tout le monde dans les salons et notamment les enfants, c'est un pot de colle, un gros bébé". Et ce n'est pas le plus gros de ses congénères puisque certains mâles peuvent atteindre 90-95 kilos.

Jorille, 4 ans, berger du Caucase de 80 kilos © Radio France - Margaux Assier de Pompignan

Mais Jorille n'est pas une bête à concours : "Il n'aime pas courir devant les juges, c'est son gros défaut". Alors les concours, Dominique Lefranc les fait avec Wendy, déjà championne de France. C'est cette femelle qu'il va emmener au salon de l'agriculture à Paris. "On va voir comment elle se comporte ce jour-là. Au championnat du monde c'est mon épouse qui l'a présentée, mais du coup la chienne m'a cherché pendant toute la présentation et on a été éliminé dès le premier tour, ce n'était pas présentable", se souvient Dominique, qui avoue aller à Paris avant tout pour faire connaître les Bergers du Caucase.

Wendy sera en lice samedi 2 mars, avec les chiens de catégorie 2. Le salon de l'agriculture lui, se tiendra du 23 février au 3 mars, Porte de Versailles à Paris.