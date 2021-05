Un militant animaliste met en cause un élevage de canards colverts d'Indre-et-Loire dans une vidéo

La Canarderie de la Ronde, à Céré-la-Ronde, est mise en cause dans une vidéo publiée ce dimanche sur internet. Dans celle-ci, on y voit notamment des carcasses de canards laissées à l'air libre. Ce que conteste formellement le patron du site.

La Canarderie de Céré-la-Ronde, au sud-est de l’Indre-et-Loire, est au coeur d'une vidéo mise en ligne sur internet ce dimanche. Celle-ci a été réalisée par un militant animaliste. Elle montre des canards massés dans les vastes entrepôts de cet élevage qui produit 250 000 canards colverts par an (œufs et cannetons confondus), le plus gros élevage de canards en France. Des animaux qui sont ensuite relâchés dans la nature pour y être, notamment, chassés. On y voit surtout des carcasses d’animaux jetées à l’air libre, et non dans les poubelles d’équarrissage prévues à cet effet.

Ca m'étonnerait qu'ils s'amusent à faire ce genre de choses - Le maire, Jacques Duvivier

Tout ceci pose évidemment question, en pleine crise sanitaire, et alors que le risque de grippe aviaire est encore présent, si ces faits sont avérés. Plusieurs responsables jurent en tout cas qu’il n’en est rien, comme le maire de la commune, Jacques Duvivier. Lui est déjà rentré à plusieurs reprises dans cet élevage. Sa dernière visite remonte à deux ou trois ans. Il assure n’avoir jamais vu de carcasses laissées à l’air libre.

"J'ai vu des canards en liberté. J'en ai vu dans des enclos bien évidemment. Mais je n'ai pas vu de cadavres de canards qu'on jette comme ça. Ils y ont tout intérêt de façon à ce qu'il n'y ait pas de maladie qui se développe, ce qui peut être une catastrophe pour eux. Ca m'étonnerait qu'ils s'amusent à faire ce genre de choses. Une notoriété se défait beaucoup plus vite qu'elle ne s'acquiert".

Le directeur accuse l'auteur de la vidéo d'être malhonnête

Le patron du site Michel Rahmy est plus clair. Il accuse l’auteur Pierre Rigaux d’avoir trafiqué sa vidéo. "Ils sont venus avec une fourche, ils ont une fourche dans leur vidéo, ils ont vidé une partie de mon bac d'équarrissage, ils ont été mettre ça sur mon tas de fumier. C'est que du montage ! Vous avez de bons logiciels, vous arrivez très facilement à produire ce que vous avez envie de montrer aux gens".

C'est que du montage ! - Le directeur, Michel Rahmy

Michel Rahmy assure disposer d’un bac d’équarrissage éloigné de l’entrée de son site conformément aux règles de sécurité. Face aux accusations de Pierre Rigaux quant à d’éventuels impacts sanitaires, il rappelle aussi qu’il a régulièrement la visite de vétérinaires, dont ceux de la préfecture une ou deux fois par an. Visites dont nous ne savons pas si elles ont été déclarées conformes, étant donné que la préfecture n’a pas répondu à nos sollicitations.

Le directeur de la Canarderie devait porter plainte ce lundi contre Pierre Rigaux, puisqu’il l’accuse notamment d’avoir pénétré sur son site, sans autorisation, il y a trois semaines.

