Un millier de poissons morts dans un étang du Trait

Plusieurs centaines de poissons morts ont été retrouvés dans l'étang du parc Jacques-Guérillon, au Trait, samedi 30 septembre. Ce n'est pas la première fois que la commune fait face à cette situation : les poissons de l'étang manquent d'oxygène depuis deux ans.

Les pompiers ont été alertés samedi 30 septembre par un habitant de la ville qui a vu des centaines de poissons flotter dans l'étang du parc Jacques-Guerillon, au Trait.

Ce n'est pas la première fois les pensionnaires de cet étang sont menacés. William Guillard est adjoint à la ville, il était présent sur le lieux quand la cellule des risques chimiques des pompiers est venue analyser l'eau.

Le risque chimique est exclu, les poissons sont en réalité privés d'oxygène à cause des conditions de vie du lac. "C'est un pourcentage d'oxygène dans l'eau. Il y a des seuil où ça peut très vite basculer. Un ou deux points de moins et les poissons les plus fragiles ne survivent pas", explique l'adjoint.

Suite à la première problématique, la ville avait fait un rempoissonnement. William Guillard regrette que l'incident se soit produit alors que la ville vient de recevoir un aérateur, permettant de remettre de l'oxygène dans l'étang. Il a été installé par les agents de la collectivité en urgence samedi 30 septembre.