Un millier de tracteurs attendus à Strasbourg ce vendredi

"Ramener un peu de bon sens paysan dans la PAC" : c'est le mot d'ordre de la manifestation qui devrait rassembler un millier d'agriculteurs sur leur tracteur le vendredi 30 avril à Strasbourg. Ils viendront de tous les départements du Grand Est pour se retrouver devant le Parlement européen, à l'appel des Jeunes agriculteurs et des FDSEA.

Des conséquences pour les éleveurs de montagne

Ces organisations critiquent le projet de nouvelle PAC, la politique agricole commune, qui doit être discutée entre les partenaires européen. Dans le Haut-Rhin par exemple, la FDSEA 68 et les Jeunes agriculteurs estiment que les nouvelles règles porteront préjudice aux éleveurs de montagne : "La PAC leur impose tellement de contraintes qu’il devient contre-productif de maintenir des prairies. Pas de prairies sans éleveurs, pas d’élevage sans un revenu suffisant pour nos agriculteurs !"

Moins de culture de maïs

Autre gros point noir, toujours selon la FDSEA 68 et les jeunes agriculteurs du département, les conséquences sur la culture du maïs. La nouvelle PAC inciterait à sa réduction, alors qu'elle est particulièrement adaptée en plaine d'Alsace selon les organisations syndicales, grâce à une nappe phréatique importante. "Depuis les années 50, l’irrigation permet de cultiver le maïs et de faire vivre nos exploitations." Le maïs qui permet de nourrir les bêtes, même en cas de sécheresse, et qui est aussi "l’une des cultures françaises qui nécessite le moins de produits phytosanitaires (...) il bénéficie, grâce au Rhin, d’un mode de transport particulièrement vertueux."

De leur côté, les organisations de défense de l'environnement critiquent aussi le projet. Parce qu'il ne va pas assez loin selon elles.