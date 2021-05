Un million d'euros pour les vignes et vergers de Bourgogne-Franche-Comté touchés par le gel

Quelles seront les compensations pour les viticulteurs et les arboriculteurs cruellement touchés par le gel le mois dernier ?

Le préfet de région Fabien Sudry a reuni une nouvelle fois les representants de chaque filière. Il leur annonce que la région Bourgogne-Franche-Comté bénéficie de 1 million d’euros mis à disposition de chaque préfet de département.

"La répartition initiale entre départements a été faite au prorata du nombre d’arboriculteurs et du nombre de nouveaux installés sur les 5 dernières années, ces exploitations étant les plus susceptibles d’avoir été fragilisées. Les critères d’octroi de l’aide seront bien entendu, en tant que de besoin, affinés dans les prochains jours, avec l'objectif d'allouer très vite l’aide financière d’urgence aux exploitations concernées."

"L’impact du gel sur les cultures de la région, et notamment l’arboriculture et la viticulture, reste encore à consolider dans les prochaines semaines, avec des pertes importantes vraisemblablement supérieures à 30 %." précise la Préfecture de région dans un communiqué.

D'autres mesures à venir

"Au-delà de ces dispositifs de première urgence, le plan de soutien prévoit aussi le report et l'exonération de charges sociales, les dégrèvements de taxes foncières sur le non bâti (TFNB) et la prise en charge de l’activité partielle. L’indemnisation des arboriculteurs au titre du dispositif des calamités agricoles sera portée jusqu’à 40 % pour les pertes les plus importantes. Pour les autres filières qui ne sont pas aujourd’hui couvertes par ce régime de calamités agricoles, notamment les viticulteurs, un soutien exceptionnel similaire sera mis en place."

Un comité de suivi se réunira tous les quinze jours pour faire le point sur les attentes des producteurs.