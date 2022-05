Un mois après le gel en Creuse, les producteurs attendent la reconnaissance de calamité agricole

Mi-avril, les producteurs de fruits creusois ont encore subi le gel. Les températures ont atteint par endroit -8°C notamment dans l'ouest du département. Malgré les quelques braseros installés près des vergers, les fleurs ont beaucoup souffert. Ce vendredi, la DDT de la Creuse (Direction départementale des Territoires) et la Chambre d'Agriculture sont allés constatées, mesurer les dégâts dans plusieurs vergers et notamment aux Vergers du Grand Murat à Bénévent l'Abbaye. Les deux structures ont estimé les pertes possibles pour monter un dossier de reconnaissance de calamités agricoles suite au gel.

Recueillir les informations sur le terrain

Hervé Gorse a enfilé sa combinaison et ses bottes pour faire le tour de ses vergers à Bénévent l'Abbaye. Un mois après le passage du gel, il peut encore apercevoir les dégâts : "Là, vous avez un bouquet floral il n'y a rien, tout est mort" explique-t-il en montrant la branche d'un pommier. Juste derrière lui, Pascal Maréchal de la Direction des Territoires le suit de prêt et prend des notes en observant attentivement les arbres fruitiers : "On prend des photos, on questionne l'exploitant et on regarde les températures relevées au moment du gel (notamment grâce à un rapport de Météo France, ndlr) et combien de temps elles ont duré" indique t-il. "Il faut que ces températures soient exceptionnelles et que le dégâts soient liés à cette température". La DTT va réitérer l'expérience dans d'autres vergers et recueillir le même type d'informations sur le terrain.

Selon les premiers éléments de la DDT, les pertes pourraient atteindre entre 40 et 50% au Verger du Grand Murat pour certaines variétés notamment Golden et Jubilé même s'il est encore trop tôt pour donner un chiffre précis. Une chose est sûre, "c'est moins catastrophique que l'an dernier" assure Pascal Maréchal. Avec toutes ces informations, la DDT devra écrire un rapport très précis pour demander la reconnaissance de calamité agricole de la commune touchée par le gel : "Notre dossier, en fonction de nos photos, de nos explications, va être étudié à Paris pour savoir si on est reconnu ou pas et surtout quel pourcentage de perte est reconnu. On peut très bien déclarer un dossier avec 40% de pertes et que Paris ne reconnaisse que 35 ou 30%". Pourquoi une telle différence ? "Car si nous nous travaillons avec le rapport de Météo France concernant les températures, la commission nationale possède d'autres documents et d'autres informations" précise Pascal Maréchal. Le dossier de reconnaissance de calamité sera en revanche rejeté si la commission nationale estime le taux de perte en dessous de 30%.

L'indemnisation, si elle a lieu, se fera uniquement après la récolte. La qualité des fruits ne peut d'ailleurs pas être indemnisée même si les fruits, déformés à cause du gel, ne se vendent pas.

Troisième épisode de gel aux Vergers du Grand Murat

Hervé Gorse espère évidemment beaucoup de ce dossier de reconnaissance de calamités agricoles liées au gel, qui pourra aboutir à terme sur des indemnisations. C'est la troisième fois en quatre ans qu'il touche ses vergers : "C'est inquiétant, financièrement cela fait une grosse perte à chaque fois et pour faire face c'est très difficile. L'an dernier, on a eu 70% de pertes sur tout le verger" raconte le producteur. Il a réfléchi à des solutions empêcher le gel de toucher de nouveau ses pommiers comme des tours anti gel munies d'hélices ou un système d'irrigation qui vient protéger la fleur :"Ce sont des investissements très lourds, il faut pas mal d'années pour les amortir. Il me reste dix ans donc cela m'a fait réfléchir". Il poursuit : "On n'est pas garanti que cela fonctionne, c'est une loterie qui coûte cher".