Un mois après le gel, les cultivateurs de l'Yonne sont encore dans l'attente

Selon la croyance populaire, les 11, 12 et 13 mai, respectivement jours de la Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais, connus sous les surnoms de "saints de glace", apporteraient avec eux les derniers risque de gelée. Ils sont derrière nous et les jardiniers amateurs respirent : ils vont pouvoir planter leurs semis. Pour les professionnels, le soulagement est très relatif. Les gelées exceptionnelles du début du mois d'avril ont eu de lourdes conséquences dans toute la France, et notamment dans l'Yonne.

Les secteurs les plus touchés dans le département sont l'arboriculture (et notamment les cerisiers avec 90% de destruction) et la viticulture, avec des dégâts très variables selon les parcelles, mais qui peuvent aller jusqu'à 70 ou 80%.

Malgré tout la vigne est forte et en un mois, la pousse a repris, mais ça reste timide : "il y a des coins qui ont repris, hormis cette semaine où il a fait frais avec de la pluie, mais le week-end dernier, il faisait chaud, et ça a aidé la végétation à sortir. Il y a des endroits, surtout des endroits protégés, où c'est beaucoup plus poussé, où ça bouge, où on voit quelques contre-bourgeons et quelques feuilles sortir, mais c'est très hétérogène pour le moment", explique Louis Moreau, vigneron dans le chablisien et représentant de la commission "Chablis" au BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne).

Les vignerons du chablisien doutent d'ailleurs que cela suffise à compenser leurs pertes : "Est-ce que ça va compenser ? Oui, peut-être un petit peu à certains endroits mais le mal est fait quand même, avec à certains endroits des pertes supérieures à 50%. C'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde déjà vers 2022, dans certains secteurs où il y a beaucoup de casse, on fait une croix, on prépare la taille pour l'hiver et on prépare 2022. Bref, on avance", ajoute Louis Moreau.

Attendre la floraison

Même attente dans le vignoble de Vézelay. Delphine Dupont estime que plus de 50% de ses vignes ont été touchées par le gel, mais elle ne peut pas encore évaluer avec précision l'ampleur des dégâts. "Actuellement, ce qui reprend, c'est ce qui était au stade de bourgeon au moment du gel, ce qui n'a pas gelé, mais les bourgeons congelés et les contre-bourgeons reprennent difficilement. Il faut attendre que la fleur passe. Une fois que la fleur de vigne sera passée, que ce stade-là sera passé, ça nous donnera vraiment une estimation bien précise", explique la jeune femme, qui a fait le choix d'assurer ses vignes.

Elle réfléchit par ailleurs à adapter ses pratiques : "ça fait réfléchir, forcément. Pour l'instant, ma réflexion se fait plutôt sur des méthodes de taille : tailler plus tardivement, revoir le calendrier de taille, pour avoir une vigne qui démarre plus tardivement aussi, ça, ça peut être adaptable dans mon vignoble, donc c'est à voir", confie Delphine Dupont.

Autre victime du gel : la culture betteravière : la moitié des betteraves plantées dans le département (soit 900 hectares) ont aussi gelé et ont du être ressemées.

Dans les grandes cultures, il faut encore attendre

En ce qui concerne les grandes cultures, il faudra attendre encore quelques semaines et l'épiaison, c'est à dire l'apparition des épis, pour connaitre l'étendue des dégâts. Dans certains champs cependant, des cultivateurs ont déjà choisi de couper le colza, bien avant la moisson, car il ne fleurissait pas ou fleurissait mal. "C'est une plante qui souffre beaucoup depuis quelques années dans l'Yonne. C'était pourtant pendant longtemps une des principales cultures. Aujourd'hui, entre les difficultés d'implantation et les problématiques de résistance aux ravageurs qu'on peut avoir, c'est compliqué. Et c'est vrai que pour les colzas qui était déjà affaiblis, ce coup de gel a presque été fatal. On savait que ça n'irait pas jusqu'à la floraison et les assureurs ont plutôt conseillé de retourner les parcelles. J'en connais quelques uns qui ont dû retourner et ressemer du maïs, car plus on avance en saison, moins on a de choix d'espèces à pouvoir semer", confirme Arnaud Delestre, céréalier, président de la Chambre d'agriculture de l'Yonne.

Certains céréaliers ont aussi déjà constaté le gel d'une partie de leurs orges. La chambre d'agriculture les invite, dans ce cas, à se rapprocher de leurs voisins éleveurs : "Le froid a stoppé la pousse de l'herbe et les éleveurs peuvent être intéressés pour ensiler, c'est à dire pour faire du foin, si vous voulez, mais avec de l'orge. Cela peut être du gagnant-gagnant pour le céréalier qui, de toute façon, ne récolterait pas de grains, et pour l'éleveur pour qui ça ferait de la matière à donner à manger aux vaches alors qu'en ce moment, les stocks sont très bas" ajoute Arnaud Delestre.

Le préfet de la région Bourgogne Franche Comté Fabien Sudry a annoncé en début de semaine une première aide d'un million d'euros pour les viticulteurs et arboriculteurs les plus touchés. Ces aides seront attribuées par les préfectures de chaque département.