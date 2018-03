Du 1er au 22 juin, une centaine de fermes, entreprises et usines du monde agricole et agroalimentaire ouvriront leurs portes en Bretagne. Pour la première fois, cette opération nommée « Breizh agri food » est organisée par cinq acteurs de la filière.

Bretagne, France

Peut-être avez-vous déjà visité une exploitation lors de Tous à la ferme. Peut-être avez-vous déjà participé aux Rencontres made in viande, ou découvert les progrès réalisés dans le monde agricole lors de l’Innov’action.

Toutes ces opérations poursuivent le même objectif : faire découvrir le monde agricole et agroalimentaire au plus grand nombre. Alors pourquoi ne pas travailler ensemble ? Pourquoi pas, se sont dit les Agriculteurs de Bretagne, Nutrinoë, Produit en Bretagne, Interbev Bretagne et les chambres d’agriculture de Bretagne. C’est comme ça qu’est né « Breizh agri food ».

Le but est de donner de la visibilité à nos actions - Danielle Evin

« Nous avons tous mené des opérations grand public, le but est de donner plus de visibilité à nos actions », explique Danielle Evin, présidente d’Agriculteurs de Bretagne et de la chambre d’agriculture des Côtes d’Armor.

« Nous allons concentrer nos énergies », renchérit Loïc Henaff. Le président de Produit en Bretagne souhaite que ces portes ouvertes permettent au grand public de mieux « lire le paysage. L’enjeu est important car aujourd’hui, on ne sait plus ce qu’est un champ, un élevage de porcs, un silo… »

Rassurer le consommateur et dialoguer avec lui

Autre partenaire de Breizh agri food : Nutrinoé, association qui fédère les fabricants d'aliments. Son représentant, Emmanuel Le Men, veut, via les portes ouvertes, rassurer les consommateurs. «L’objectif, c’est de montrer aux gens comment on choisit, comment on sécurise toutes les matières que l’on utilise. Et de bien comprendre que ces usines qui ressemblent à des gros silos, ce sont en fait des cuisines avec un nombre très important de recettes. »

Pour la directrice de l’Interbev, l'interprofession de la viande bovine, Emmanuelle Dupont, le Breizh agri food est l’occasion « de rapprocher le consommateur des producteurs, des découpeurs de viande, des bouchers, de façon à générer un vrai dialogue ».

Pour réponde à tous ces objectifs, une centaine de fermes, entreprises et usines ouvriront leurs portes entre le premier et le 22 juin. Le programme n’est pas encore terminé car les professionnels intéressés peuvent encore se joindre au Breizh agri food. Les demandes de visites des écoles sont également bienvenues.