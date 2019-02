Un mouton creusois élu le plus beau de sa catégorie au Salon de l'agriculture

Lussat, Creuse, France

Il n'a pas de nom. Et pourtant c'est un champion. Un mouton d'un élevage de Lussat a remporté le premier prix du championnat de la race charmoise au Salon de l'agriculture. L'animal a été récompensé pour ses qualités de reproducteur. Il représente parfaitement le standard de sa race : "C'est un animal que je n'avais jamais emmené au Salon, confie son éleveur Gilles Roux, un habitué de l'événement parisien. Je vais le garder encore un peu, je ne vais pas le vendre de suite."

En 22 ans de Salon de l'agriculture, Gilles Roux avait déjà remporté des prix avec ses animaux, ce qui lui a assuré des ventes à l'étranger, notamment en Belgique et en Angleterre. Et cette année encore, le Creusois et son élevage ne déçoivent pas. Gilles Roux remporte deux autres premiers prix avec des femelles.