La montbéliarde? Oui, on connait... Elle est marron et blanche et produit du lait.

La charolaise? Toute blanche, une belle bête à viande!

On passe rapidement sur la limousine et la Prim'Hostein et on a fait le tour des vaches les plus connues des français.

Mais connaissez-vous la Highland, originaire d'Ecosse, la Casta, vache des Pyrénées, la ferrandaise, originaire du Massif central, la Villard-de-Lans ou l'aurochs reconstitué?

Ces races sont très rares, 500 "exemplaires" par exemple pour la Casta en France, 1 500 pour la ferrandaise. De faibles effectifs qui pourraient les faire disparaitre. Or ces vaches, pour les dernières citées, sont "des bêtes robustes, capables de tout faire: donner un veau, sans l'aide de l'homme pour vêler, faire du lait, de la viande et même de tirer les charrettes dans les petites fermes" explique Michel Paulard, agriculteur Bio à Vault-de-Lugny.

Michel Pautard: "Les décideurs ont dit: on va essayer d'avoir des vaches qui produisent beaucoup de lait. On a donc perdu l’intérêt de ces races capables de tout faire."

Mais çà, c'était avant. Car "après la seconde guerre mondiale et la relance de l'agriculture, les décideurs ont dit: on va essayer d'avoir des vaches qui produisent beaucoup de lait détaille l'éleveur icaunais. On a donc perdu l’intérêt de ces races capables de tout faire."

Des associations de sauvegarde de ces races ont été créées. Et il y a une dizaine d'années, Michel Pautard a décidé d'ouvrir un conservatoire de races bovines, dans sa ferme, à deux pas du magnifique château de Vault-de-Lugny. Dans les près et sous la stabulation, on peut y apercevoir une quarantaine de ces bêtes à cornes, comme cette Highland, une race écossaise ou, encore mieux, cette Aurochs reconstitué. Michel Pautard enfile alors sa casquette d'historien "L'aurochs existait à la préhistoire avant de disparaitre. Des éleveurs ont alors regroupé des animaux qui ressemblaient à l'ancienne Aurochs: les grandes cornes, le poil, la robe noire et fauve. Ca ressemble un petit peu à aux peintures des grottes."

En visite dans l'exploitation un jour d'ouverture au public, Christelle et Jérôme n'en reviennent pas: "On sent que c'est un autre temps, çà fait assez moyenâgeux comme animal."

"Et il serait dommage que ces races disparaissent complètement, car elles ont des qualités intéressantes jure Michel Pautard. Mais, à un moment donné, elles ont été volontairement oubliées. Dans les années 50, ces races là étaient interdites d'insémination artificielle. On a recherché que la productivité: grosse quantité de viande pour certaines, grosse quantité de lait pour d'autres et on a oublié tout le reste."

Ces vaches anciennes, qui ont fait le bonheur de nos arrières grand-parents deviennent aujourd'hui "un réservoir génétique selon l'éleveur avallonais. Il serait donc bien qu'elles ne soient pas éteintes. Un jour, elles peuvent resservir, éventuellement à améliorer des races courantes"

Jérôme valide cette démarche. "On jette 50% de la production mondiale assure cet habitant de l'Aube venu visiter la ferme de Michel Pautard. Revenir à des races mixtes, où on ferait moins de viandes, moins de lait, mais de meilleure qualité, c'est le futur selon moi, c'est la seule solution que l'on puisse s'en sortir".

Michel Pautard en est persuadé: ces races bovines oubliées retrouveront bientôt de l'intérêt auprès des agriculteurs. Pour leurs nombreux atouts, dont celui de ne pas coûter bien cher en frais vétérinaire.