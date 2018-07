Apt, France

Plus qu'une gourmandise, un véritable ambassadeur du Vaucluse en général et du Pays d'Apt en particulier. Vous avez reconnu les Fruits Confits dont l'histoire colle à celle du département depuis des siècles maintenant. Ils méritaient bien cette "Maison du Fruit Confit" qui vient d'ouvrir ses portes à Apt, à proximité de la société Aptunion, acteur incontournable de la filière et l'un des leaders mondiaux du secteur. La "Maison du Fruit Confit" comprend : un espace muséographique de 100 m2, une boutique et un salon de thé. Des animations gourmandes et des ateliers culinaires sont également programmés. L'objectif est de mettre en valeur l'histoire du fruit confit, les procédés de fabrication, le savoir faire ancestral transmis de génération en génération, et l'ensemble de la filière : des producteurs locaux de fruits aux pâtissiers en passant par les artisans transformateurs. La "Maison du Fruit Confit" est en accès libre et gratuit. A découvrir... sans modération !

Un espace entièrement dédié à la gourmandise et aux 5 sens - .