Un navire de pêche belge remorqué par l'Abeille Liberté au large de Cherbourg

Ce lundi matin vers 5h30, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le CROSS de Jobourg que le chalutier Op Hoop Van Zegen, battant pavillon belge, demande une assistance remorquage suite à la perte de sa propulsion à 3km au large de Cherbourg-en-Cotentin. Le navire qui se dirigeait vers le port de Cherbourg-en Cotentin pour effectuer des réparations suite à un incendie et une voie d'eau est poussé vers les rochers.

Le Centre Opérationnel de la Marine de Cherbourg engage immédiatement le Remorqueur l'Abeille Liberté.

A 6h15, le RIAS Abeille Liberté arrive sur zone et prend en charge le remorquage du bateau de pêche jusqu'à la grande rade de Cherbourg. Le Op Hoop Van Zegen est alors quasiment sur les rochers devant Cherbourg. Avec le concours du remorqueur portuaire Côtier Saire et un pousseur, le chalutier a été mis au quai de Normandie à 9h54. Les cinq membres de l'équipage du navire de pêche sont tous sains et saufs.