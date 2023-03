Un nouveau cas de grippe aviaire dans le Cher, 63 communes désormais concernées par une zone de contrôle

Un nouveau cas de grippe aviaire a été détecté dans le Cher annonce ce lundi 13 mars la préfecture. Le cadavre d'une mouette rieuse a été découvert à Avord le 2 mars dernier et des analyses ont confirmé le 9 mars qu'elle était positive à l’influenza aviaire de type H5N1

La préfecture a décidé de mettre en place une zone de contrôle temporaire (ZCT) autour de la commune d'Avord. Elle s'étend sur 20 kilomètres autour du lieu de découverte du cadavre. 63 communes sont concernées.

Dans cette zone, la préfecture renforce les mesures de biosécurité, la surveillance des élevages avec des analyses en laboratoire et adapte les activités cynégétiques. Vous retrouvez le détail ces mesures en cliquant ici.

Il est demandé de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus particulièrement dans cette ZCT. La préfecture conseille également "d’éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence" pour éviter la transmission du virus à d'autres animaux.

La liste des communes concernées par ces mesures

Les Aix-d'Angillon, Annoix, Aubinges, Avord, Azy, Baugy, Bengy-sur-Craon, Blet, Bourges, Brécy, Bussy, Chalivoy-Milon, Charly, Chassy, Chaumoux-Marcilly, Cornusse, Croisy, Crosses, Dun-sur-Auron, Etréchy, Farges-en-Septaine, Flavigny, Fussy, Garigny, Gron, Ignol, Jussy-Champagne, Lantan, Laverdines, Lissay-Lochy, Lugny-Bourbonnais, Lugny-Champagne, Mornayberry, Montigny, Moulins-sur-Yèvre, Nérondes, Nohant-en-Gout, Osmery, Osmoy, Ourouer-les-Bourdelins, Pigny, Plaimpied-Givaudins, Raymond, Rians, Saint-Céols, Saint-Denis-de-Palin, Saint-Germain-du-Puy, Saint-Hilaire-de-Gondilly, Saint-Just, Saint-Michel-de-Volangis, Sainte-Solange, Saligny-le-Vif, Savigny-en-Septaine, Sennecay, Sévry, Soulangis, Soye-en-Septaine, Tendron, Vignoux-sous-les-Aix, Villabon, Villequiers, Vorly et Vornay.

La zone de contrôle s'étend sur 20 km autour d'Avord (Cher), lieu de découverte du cadavre d'une mouette porteuse de la grippe aviaire le 2 mars 2023. - Préfecture du Cher