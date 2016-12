Un nouveau cas de grippe aviaire détecté en Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques

Un nouveau cas de grippe aviaire a été recensé ce mercredi dans les Pyrénées-Atlantiques, sur la commune béarnaise de Ponson-Dessus. Des mesures de protection sont mises en place dans deux périmètres, de trois kilomètres et dix kilomètres.

Un nouveau cas de grippe aviaire dans le Sud-Ouest. Ce foyer « hautement pathogène » du virus H5N8 a été détecté ce mercredi sur la commune de Ponson-Dessus, dans les Pyrénées-Atlantiques à la limite avec les Hautes-Pyrénées. C'est le troisième cas de grippe aviaire dans le département après Ger et Espoey.

La préfecture du département indique que les mesures habituelles ont été prises. Il s’agit d’une zone de protection dans un rayon de 3 km et une zone de surveillance dans un rayon de 10 km.

Pour les Pyrénées-Atlantiques, les communes de Ponson-Dessus, d’Aast et de Ponson-Debats-Pouts sont concernées par la zone de protection. La zone de surveillance comprend les communes suivantes : Arrien, Baleix, Bedeille, Bentayou-Seree, Casteide-Doat, Eslouranties-Daban, Espechede, Lamayou, Lespourcy, Limendous, Livron, Lombia, Lourenties, Maure, Momy, Montaner, Pontiacq-Viellepinte, Saubole, Sedze-Maubecq, Sedzere, Urost. Les communes d’Espoey, Ger et de Livron sont aussi concernées mais elles étaient déjà dans le périmètre d’une zone de protection concernant deux autres cas détectés dans le secteur.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques détaille les mesures mises en place sur l'ensemble de ces communes :

Tous les mouvements de volailles sont strictement interdits. Elles doivent rester dans leurs élevages ;

Les volailles de basses-cours doivent impérativement être confinées dans les bâtiments ou des enclos avec pose de filets sur le dessus (aucun contact avec des oiseaux sauvages ou d’élevage) ;

L’interdiction de tout transport d’oiseaux vivants (y compris vers l’abattoir), de fumiers et de lisiers à l’intérieur, en provenance ou à destination de ces zones ;

Les rassemblements de volailles (foires, marchés, expositions) sont interdits ;

La chasse aux gibiers à plumes et leurs lâchers sont interdits.

Pour permettre aux autres élevages de se protéger, il est demandé aux élevages commerciaux, mais aussi aux possesseurs de basses-cours d’installer des filets pour empêcher tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages.

La mise en œuvre de ces mesures doit-être la plus « rigoureuse » souligne la préfecture. Les éleveurs, chasseurs et propriétaires de basses-cours, mais aussi les détenteurs d’oiseaux sont appelés à la plus grande prudence et vigilance.