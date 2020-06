Un nouveau drive fermier sur l'aire des Monts de Guéret

La Creuse compte désormais un nouveau "drive fermier". La boutique "Talents de Creuse" sur l'aire des Monts de Guéret vient de lancer ce nouveau service. Les clients ne sont plus obligés de parcourir les rayons et de faire la queue à la caisse : ils peuvent passer commande et venir chercher leurs provisions tous les jeudis après-midis. Le premier retrait est prévu le 25 juin.

Pour la quarantaine d'agriculteurs et d'artisans qui vendent leurs produits au magasin, ce drive permet de mieux s'adapter aux demandes des clients. Le coronavirus les a confortés dans cette idée : "Suite à la pandémie, on a bien vu que les gens hésitaient à sortir et que c'était bien pratique de passer commande, que la commande soit préparée à l'avance et qu'on n'ait plus qu'à la récupérer", note Agnès Degrigny, productrice de plantes aromatiques et médicinales bio à La Souterraine.

Grâce à ce nouveau service, elle espère séduire de nouveaux consommateurs, qui découvriront les produits régionaux : "Faire de la consommation en vente directe, en circuits-courts, c'est notre objectif depuis toujours, il faut savoir rester ouverts et se rapprocher de notre clientèle."

Pour commander, il faut remplir le bon de commande et l'envoyer avant le lundi soir à 23h. Les retraits ont lieu le jeudi de 12h à 18h30. Le règlement se fait sur place, en boutique. Plus d'informations sur la page Facebook des "Talents de Creuse".