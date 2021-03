La grippe aviaire est toujours active dans le Gers. Un nouveau foyer a été détecté dans l'est du département, près d'Auch; 5000 bêtes ont été abattues.

Un nouveau foyer de grippe aviaire dans l'est du Gers, 5.000 bêtes abattues

On pensait l'épidémie quasiment finie, visiblement elle gagne de nouveaux territoires dans le Gers : un foyer de grippe aviaire a été détecté le week-end dernier dans un élevage de Castelnau-Barbarens, près d'Auch. Les 5.000 canards et volailles de cet élevage ont été abattus. Comme à chaque fois, un périmètre de sécurité est mis en place; mais il s'agit d'une zone assez peu dense en élevage. Depuis le début de cet épisode de grippe aviaire, 65 foyers ont été détectés dans le Gers.

L'épidémie s'étend

Ce qui peut inquiéter les éleveurs gersois, ce que jusqu'ici les foyers de grippe aviaire étaient majoritairement "contenus" dans l'ouest du département, à la frontière avec les Landes. Désormais on en trouve également au sud et à l'est du Gers.

Conséquence du nouveau foyer détecté à Castelnau-Barbarens : l'abattoir de Saramon est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre car il se trouve dans le même secteur.