Bientôt un nouveau logo sur les pommes AOP du Limousin. La coopérative Limdor avec six autres groupes de producteurs français en fruits et légumes lance un nouveau label "zéro résidu de pesticides". C'est une nouvelle démarche en matière environnementale destinée à rassurer les consommateurs.

Limousin, France

La coopérative Limdor basée en Haute-Vienne à Saint-Yrieix-la-Perche et qui rassemble une cinquantaine de producteurs de pommes AOP (appellation d'origine contrôlée) s'apprête à franchir une nouvelle étape en faveur de la bio écologie. Le responsable technique de Limdor Laurent Rougerie explique que ce label "zéro résidu de pesticides" est une troisième voie : "Après la production conventionnelle , il y a le bio dans lequel on s'est déjà engagé et maintenant on veut passer à cette troisième étape c'est à dire pousser à l'extrême les méthodes techniques pour arriver à ce zéro résidu dans nos fruits"

Des nouvelles techniques de conservation sont expérimentées

Le travail a déjà commencé dans les vergers lors de la production. Les pomiculteurs du Limousin, concernant l'utilisation des pesticides, ont d'ailleurs signé une charte de bonne conduite avec les départements de la Corrèze, et de la Haute-Vienne. Mais l'innovation vient aussi des techniques de conservation des fruits. "Depuis deux ans chez Limdor on pratique le trempage des pommes dans l'eau chaude, on expérimente aussi avec une start-up de Limoges, la société Sanodev, des méthodes de traitement mécanique" explique Laurent Rougerie. "Nos niveaux de résidus en pesticides sont déjà très faibles, les consommateurs ne savent pas tous les efforts que nous faisons et ce nouveau label est là pour les informer et pour les rassurer" ajoute t-il.

Un Label commun à plusieurs coopératives pour être plus visible

Pour lancer le nouveau label, un collectif rassemblant 7 coopératives en fruits mais aussi en légumes s'est créé. Le label a été lancé officiellement en ce début février à Berlin lors du salon de référence international pour les fruits et légumes frais. Pour Limdor s'unir avec d'autres coopératives françaises qui commercialisent aussi bien des tomates que des pommes de terre ou des carottes c'est une manière d'éviter une dispersion et d’être reconnu par le plus grand nombre . Un logo blanc et vert a été créé et sera reconnaissable des consommateurs. On le trouvera dés la prochaine récolte 2018 sur certaines pommes "made in Limousin"