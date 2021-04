Un nouveau label : l'agneau d'Ardèche

Jean-Marc Giraud élève six cents brebis à Saint-Julien-du-Gua. Avec d'autres éleveurs ovins, il est à l'origine de l'agneau d'Ardèche.

On a voulu valoriser ce que l'on fait depuis longtemps. Jean-Marc Giraud, éleveur ovin à Saint-Julien-du-Gua.

Pas de grande révolution pour cet éleveur qui élève ses moutons au coeur de l'Ardèche. Ils sont une trentaine d'éleveurs ardéchois à avoir voulu coucher sur le papier leur façon d'élever leurs bêtes. Résultat, un cahier des charges.

Un agneau peu gras de moins de 200 jours

L'agneau d'Ardèche est né, élevé et abattu en Ardèche. Il est peu gras et forcément a moins de 200 jours. C'est une garantie pour le consommateur. Pour l'instant, l'agneau d'Ardèche est commercialisé dans une vingtaine de points de vente que vous pouvez retrouver sur agneau-ardeche.fr.

A terme, la volonté c'est de créer une indication géographique protégée, une IGP. Mais d'ores et déjà, cet agneau d'Ardèche est vendu un peu plus cher. 50 centimes de plus sur une carcasse qui est vendue au boucher habituellement 6,5 € le kilo.

Jean-Marc Giraud va pouvoir augmenter légèrement ses revenus. Il travaille avec sa femme sur cette exploitation et il est difficile de sortir deux salaires avec 600 brebis, même si Jean-Marc a un complément de revenu avec la châtaigne.

Les clients veulent connaître l'origine de ce qu'ils achètent. David Moulin, boucher à Saint-Etienne-de-Fontbellon.

David Moulin a décidé avec d'autres bouchers de se lancer dans l'aventure, de commercialiser l'agneau d'Ardèche et d'en faire la promotion. Les clients sont en demande de tels produits. Ils privilégient souvent le circuit court et veulent savoir où a été élevée la bête.

Les premiers agneaux ont été commercialisés il y a quelques semaines et il n'y a pas encore de retour. La filière profite des fêtes de Pâques pour lancer l'agneau d'Ardèche. Pâques est un pic de vente notamment pour le gigot. Ensuite vient la saison des barbecues et des côtelettes. L'agneau dans le sud de la France se vend bien de Pâques à septembre.