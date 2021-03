Nouvelle éco : les beurres Charentes-Poitou modernisent leur image

En 2021, la marque beurre Charentes-Poitou change de logo. Malgré la crise sanitaire, causée par l'épidémie de Covid 19, la filière laitière tire plutôt bien son épingle du jeu. Le Syndicat des laiteries Charentes-Poitou parle d'une année correcte car la population en télétravail a davantage cuisiné en s'approvisionnant en laitage dans la grande distribution, au détriment des restaurateurs.

Les beurres Charentes-Poitou ont la côte - Syndicat des Laiteries Charente-Poitou

Le beurre : un des produits phares du Poitou Charentes

C'est le premier beurre de France à avoir décroché en 1979, l'AOP, l'appellation d'origine protégée, une reconnaissance au niveau européen d'un savoir faire culturel et gastronomique typique d'une zone géographique. Derrière ce label, on trouve 8 beurres fabriqués en Poitou-Charentes, dont le fameux beurre de Surgères de Charente-Maritime. Un beurre de qualité, qui se veut gourmand et raffiné, et que l'on retrouve sur les meilleurs tables de la région. comme chez le chef étoilé rochelais Christopher Coutanceau.

Un nouveau Logo dans l'esprit de la tradition

Le nouveau logo, du beurre AOP Charentes-Poitou, "la tradition du goût" est désormais officiel, et habillera très prochainement les emballages des beurres de la région. La production de beurre Charentes-Poitou AOP était en 2020 de 26 582 tonnes. Disponible pour les consommateurs dans la grande distribution mais également apprécié des restaurateurs et des boulangers pâtissiers, car il reste ferme et malléable plus longtemps.

Prochaine étape une appellation Crème Charentes-Poitou. Le dossier est en cours mais ne devrait pas aboutir avant 5 ou 7 ans.