Vaucluse, France

Les viticulteurs de Vaucluse, du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche vont pouvoir désormais envoyer par la poste des bouteilles en très petite quantité et dans des délais extrêmement serrés. Le syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône, qui regroupe 5 à 6000 exploitants, a mis en place un partenariat avec la Poste pour proposer des solutions plus adaptées aux vignerons indépendants, aux cavistes et aux restaurateurs. Ce service "Chrono Viti" assure désormais une livraison express de vin en 24 h dans un emballage adapté aux transports pour une à six bouteilles. Le colis a en effet passé des crash tests pour éviter tout risque de chocs. La poste a même prévu une cellule d'accompagnement pour les livraisons à l'international, qui prépare tous les documents pour la douane. Le vigneron n'aura plus besoin aussi de se déplacer, le transporteur viendra enlever la marchandise sur place.

Jusqu'à présent il était courant de se voir opposer un refus lorsque la commande de vin n'excédait pas un carton de six bouteilles. Les viticulteurs n'y trouvaient pas leur compte : l'envoi notamment pour l'étranger était trop complexe, avec des risques de casse et surtout pas assez rentable financièrement pour eux. Cette nouvelle offre devrait désormais tout régler et répondre à des besoins très ciblés comme l'envoi de quelques bouteilles pour des dégustations dans des concours ou salon, ou pour de la presse spécialisée en vin. Avec le développement de l'oenotourisme, de plus en plus de vacanciers manifestent également l'envie de se faire livrer quelques bouteilles pour les faire découvrir à leur proche ou pour en profiter à leur retour de vacances.

Cette offre "Chrono Viti" existe déjà dans le Bordelais et dans l'Hérault ou les livraisons de vins ont bondi de 15 %. Dans quelques semaines, la Poste annonce même que les formats "magnums" pourront voyager dans des cartons spécialement conçus pour leurs transports. Et aux dires des professionnels, un vin se conserve toujours mieux dans un grand contenant! Avis aux amateurs !

Le nouveau carton adapté aux bouteilles de vins © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Le carton "Chrono Viti" est renforcé à l'intérieur pour éviter les chocs © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

#SimplifierLaVie@Chronopost signe la Convention avec Syndicat des Vignerons des Côtes-du-Rhône pour développer les ventes de l'appellation avec #Chrono_Vitipic.twitter.com/ugLN3DIFhL — LeGroupeLaPoste Paca (@LPNews_PACA) March 1, 2019