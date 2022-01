Un nouveau système pour éviter l'arnaque à la fausse pêche française

L'AOP Pêches et Abricots de France a lancé cette étude auprès d'un laboratoire français pour permettre de détecter l'origine exacte d'une pêche ou d'une nectarine, et ainsi lutter contre les fruits dits français alors qu'ils sont récoltés en Espagne.

En lançant ces recherches auprès d'un laboratoire français, l'AOP Pêches et Nectarines de France vise à mieux protéger les producteurs français.

C'est peut-être la solution pour mettre à mal les fraudes à la fausse pêche française. Le laboratoire français Eurofins vient de mettre au point une technologie permettant de reconnaître, avec précision et sur une même variété de fruit, le lieu de production d'une pêche ou d'une nectarine. L'AOP Pêches et Abricots de France, qui en a fait la demande auprès du laboratoire, espère repérer plus facilement les pêches espagnoles vendues avec l'étiquette "France" dans les supermarchés.

Le procédé s'appuie sur la résonnance magnétique nucléaire et l'isotopie. Il est déjà appliqué à d'autres produits, comme le miel ou l'huile d'olive. "Quand ils arrivent en France, on perd l'origine de ces produits, explique Raphaël Martinez, le directeur de l'AOP Pêches et Abricots de France. Nous sommes actuellement partis sur trois années d'études sur échantillons. Cette première année est tout à fait probante."

"On peut ainsi savoir si la pêche a été produite dans le Roussillon, en Vallée du Rhône, dans le Gard ou encore en Catalogne."

Mais juridiquement, cette technologie ne se suffit pas à elle-même. En cas de poursuites judiciaires contre d'éventuels fraudeurs, les analyses prouvant l'origine du fruit peuvent alimenter un dossier, mais pas encore servir de preuve unique.