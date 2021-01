Un nouveau tour de vis sanitaire va t-il priver les agriculteurs des premières mains-d'œuvre saisonnières ?

La FNSEA a en effet lancé ce jeudi un appel à la "mobilisation générale" des français privés d'activité pour venir travailler aux champs, par crainte d'avoir, comme au début de la crise sanitaire, des difficultés à récolter fraises et asperges, si la France venait à manquer de saisonniers, notamment étrangers.

Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, s'en est entretenu avec le Premier ministre Jean Castex. Les dérogations et protocoles sanitaires mis en place en l'an dernier pour continuer à faire venir des saisonniers en particulier du Maroc et de la Tunisie notamment en Vaucluse seront ils reconduits ?

Le recours à des saisonniers occasionnels privés d'emploi s'était déjà produit durant le premier confinement

La question inquiète fortement la filière et Christiane Lambert a ainsi appelé "tous les saisonniers qui malheureusement n'ont pas trouvé d'emploi, qui dans les restaurants parce qu'ils sont fermés, qui dans les bars, qui dans les stations de ski ou balnéaires". Déjà pour la récolte de la fraise l'an passé début mars dans le Vaucluse ( troisième département français pour la production ) une main d'œuvre improvisée avait comblé les absences de nombreux saisonniers agricoles comme chez Geoffrey Charrasse, producteur à Carpentras : "L'année dernière on a utilisé cette main-d'œuvre qui a été quand même essentielle dans notre métier. Des gens issus de la restauration , des serveurs tout simplement ou qui travaillaient dans les écoles quand il y a eu le premier confinement ".

L'incertitude à un mois des récoltes pour les producteurs

Dans le Comtat Venaissin , la productrice et présidente du Syndicat de protection de la fraise de Carpentras est plus qu'inquiète. Virginie Fraysse emploie sur son exploitation 35 saisonniers durant les quatre mois de récolte : "Comme l'an dernier on a peur de ne pas voir arriver de bras , avec le durcissement sanitaire qui se prépare nos saisonniers habituels ne viendront pas. Et puis par rapport aux annonces qui sont faites au jour le jour, on ne sait pas, c'est ça aussi qui est compliqué et là on est vraiment dans une grosse inquiétude".

La récolté de la fraise débutera déjà sous serres toute fin février , jusqu’à fin juin pour toutes les variétés. Pour l'asperge se sera un peu avant et jusqu’à mi avril . Quant au travail saisonnier agricole en Vaucluse il représente en moyenne autour de 40 000 contrats de travail toutes filières confondues chaque année.

