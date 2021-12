Un nouvel abattoir pour la communauté de Lannion-Trégor

Après plus de 6 ans de projet, le nouvel abattoir de la communauté de Lannion-Trégor a vu le jour. Inauguré le 26 novembre dernier, il se veut moderne et mise sur la proximité. Des portes ouvertes sont d'ailleurs organisées ce vendredi pour le faire découvrir aux Trégorois.

Il est tout beau, il est tout neuf ! Le nouvel abattoir de la communauté de communes Lannion-Trégor. L’ancien datait de plus de 100 ans et était situé en plein centre-ville de Lannion. Le nouveau bâtiment se situe lui dans la zone d’activité de Beg ar C’hra, à Plounévez-Moëdec. Ça faisait plus de 6 ans que les équipes locales réfléchissaient sur le projet. Il a été inauguré vendredi 26 novembre et a été nommé « Abattoir de Trégor ».

Le nouvel abattoir qui ouvre ses portes au public ce vendredi 3 décembre, mise sur la proximité avec une équipe de 8 personnes et une dizaine de clients fidèles qui représente 70% de l'activité.

Un nouvel outil pour les filières agricoles locales

Benoit Pechey est le responsable de l’unité économie et action agricole au sein de Lannion Trégor Communauté : « C’est un maillon indispensable dans une filière viande. Dans le cadre du développement de valeur ajoutée locale et du bien manger local, il nous semblait opportun d’avoir un outil d’abattage de proximité sachant que le territoire est assez rural et agricole. _Ça permet d’avoir un outil économique pour favoriser le circuit court_. » Le responsable détaille notamment les nouveautés de cet abattoir : un camion frigorifique de livraison et une salle de découpe. « On peut désormais faire de la mise sous vide et de la mise en piécette de viande. On va jusqu’à faire de la saucisse par exemple. Donc ceux qui veulent développer du circuit-court, on a la possibilité de faire la première transformation et leur donner des produits clés en main pour qu’ils puissent les vendre sur les marchés par exemple », se réjouit Benoit Pechey.

Des conditions de travail améliorées

Pascal Luc est le directeur de l’établissement, 1300 mètres carrés robotisés et informatisés. Le tout pour optimiser le quotidien des salariés : « Pour recruter il faut proposer des postes améliorés. Donc il y a un gros travail qui a été fait sur l’ergonomie et la sécurité des postes », affirme le directeur. Par exemple dans le cheminement des animaux, « c'est un abattoir qui est en mode gravitaire donc les carcasses avancent seules avec des systèmes de verrous, il y a moins de pénibilité », ou encore dans la gestion des carcasses de bêtes lourdes. « On a aussi mis en place des vérins de soulagement pour lever les quartiers. Ça nous apporte une qualité de travail remarquable », explique Pascal Luc.

Limiter l’impact sur l’eau

Pour réduire sa consommation en eau et favoriser le rechargement des nappes, plusieurs aménagements ont été prévus sur le site. Par exemple, un système de récupération des eaux pluviales des toitures pour permettre le lavage des bétaillères, ou des camions de transports ou encore la collecte des eaux de ruissellement non souillées (cheminements, parking…). Concernant les eaux usées liées au process, deux aménagements importants ont été réalisés pour réduire l’impact sur le milieu : un système de pré-traitement des rejets a été installé sur la zone d’activité à proximité immédiate de l’abattoir, une nouvelle station d’épuration au sud du bourg de Plounevez-Moëdec (traitant à la fois les eaux usées du bourg et de la zone d’activité) a été également construite.

Un investissement de plus de 4 millions d’euros

L’abattoir du Trégor est géré directement par Lannion-Trégor Communauté. Différentes espèces d'animaux sont prises en charge : bovine, équine, porcine, ovine et caprine. L’abattoir de Plounévez-Moëdec est ouvert à tous, y compris aux petits producteurs et aux particuliers.

Un projet à 4,8 millions d’euros, financé en partie par l’État, la région et le département. L’autofinancement restant à la charge de Lannion-Trégor Communauté est évalué à un peu moins de 2,3 millions d’euros.

Une porte ouverte à destination des bouchers et autres utilisateurs est organisée ce vendredi 3 décembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h.