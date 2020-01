Vosges : les violences anti-agriculteurs dans le viseur de l'Etat

Vosges, France

Un observatoire présidé par le préfet des Vosges et le procureur de la République a été créé pour essayer d'enrayer les violences anti-agriculteurs.

Il y a dix jours justement, le bâtiment agricole du président de la FDSEA dans les Vosges, Philippe Clément, a été tagué : des inscriptions "élevage égal meurtre" et "assassin".

La priorité, améliorer la communication

L'idée de cet observatoire, c'est d'abord de faire le lien entre tous les acteurs concernés : les agriculteurs, les forces de l'ordre, la préfecture mais aussi le parquet et des services départementaux du territoire (la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Direction Départementale des Territoires).

Son objectif : sensibiliser les professionnels aux risques, faire le bilan des problèmes de sécurité, identifier des groupes violents et trouver des solutions.

Des exemples de mesures mises en place

La gendarmerie et la police nationale proposent par exemple de réaliser des audits de contrôle pour vérifier la sûreté des bâtiments agricoles.

Autre dispositif qui existe déjà dans les Vosges, des SMS de la gendarmerie pour diffuser des informations aux agriculteurs : un système qui devrait être développé, seuls 10% des exploitants l'utilisent pour le moment.