Un olivier contaminé par la bactérie Xylella a été abattu à Menton

Menton, France

C'était un arbre deux fois centenaire. L'un des oliviers des jardins du Palais de Carnolès à Menton a été abattu ce mardi matin. Il était touché, comme un autre arbre à Antibes, par la bactérie "tueuse" Xylella fastidiosa.

Deux congénères immédiatement à côté et âgés comme lui de 200 à 250 ans, ont aussi été débités en morceaux par une équipe d'élagueurs et bûcherons, puis envoyés à la benne pour être incinérés d'ici jeudi et être dessouchés dès mercredi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le feuillage et le branchage des trois arbres ont été immédiatement brûlés.

Les oléiculteurs azuréens sont très inquiets

Quid de l'olivier antibois également contaminé ? Son sort reste encore inconnu. Des prélèvements seront effectués sur de nouveaux arbres si des symptômes apparaissent prochainement. En attendant, les oléiculteurs azuréens sont très inquiets pour leur filière. Le témoignage de Pierre Poussoy, oléiculteur à Tourrettes-sur-Loup. L'abattage est selon lui la seule solution même si c'est un crève-cœur.

L’oléiculteur de Tourrettes-sur-Loup Pierre Poussoy redoute de nouvelles contaminations sur des oliviers Copier

La chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes va tenir une réunion vendredi après-midi avec une quinzaine de producteurs d'olives et d'huile. Ils vont se concerter pour demander "de la transparence" aux autorités sanitaires. Beaucoup d'interrogations demeurent : comment les oliviers sont-ils contaminés ? Faut-il craindre une propagation géante comme dans les Pouilles (Italie) ? Faut-il multiplier les contrôles sanitaires ?