Un panneau Coteaux de l'Hermitage sur l'autoroute A7 inauguré à Tain-l'Hermitage

Ces panneaux marrons aussi appelés « signalisation d’animation culturelle et touristique » sont apparus sur les bords d’autoroutes au début des années 1970 en France. Dans la Drôme, sur l'autoroute A7, il y en a déjà plusieurs : celui de la Tour de Crest, du Safari-Parc de Peaugres, du Palais Idéal du Facteur Cheval, de l’Olive de Nyons et enfin celui de la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte. Depuis juin 2021, voici le petit dernier : le panneau des Coteaux de l'Hermitage. Il trône juste avant la sortie Tain-l’Hermitage dans le sens Sud-Nord. Ce vendredi soir une dizaine d'élus a procédé à son inauguration à la mairie de Tain-l’Hermitage.

Attirer les touristes autour de la culture de l'hermitage

Avec plus de 50.000 automobilistes qui empruntent l'autoroute l'A7 tous les jours sur toute sa longueur, les élus espèrent attirer les touristes pour qu'ils découvrent la culture de l'hermitage. Pour Michel Chapoutier, Président de l'Organisme de Gestion Hermitage et vigneron hautement reconnu sur les Coteaux de Tain-l'Hermitage "c'est dire aux gens qui ne consomment pas forcément de l'Hermitage (car c'est un vin assez élitiste) qu'ici vous avez l'un des plus vieux vignobles de France."

Vous ne buvez plus du vin, vous dégustez du vin !

Toujours selon Michel Chapoutier, Président de l'Organisme de Gestion Hermitage, "l'hermitage a été planté avant Jésus-Christ, c'est le lieu de naissance de la syrah. Aujourd'hui le vin n'est plus qu'une boisson c'est une culture. Vous ne buvez plus du vin, vous dégustez du vin !"

Un panneau attendu depuis 5 ans par les élus

Cette volonté d'installer un panneau autour des Coteaux de l'Hermitage, pour sublimer le patrimoine local a émergé en 2016. Il y a cinq ans, l'ancien Maire de Tain-l'Hermitage, Gilbert Bouchet aujourd'hui sénateur dans la Drôme avait même écrit un courrier au Préfet de la Drôme pour lui faire part du projet. Pour le nouveau maire de Tain-l'Hermitage Xavier Angely, "c'est un dossier qui comme le bon vin a pris son temps pour arriver à maturité". Xavier Angely rappelle que "ces 5 ans ne sont rien à l'échelle de l'histoire, car il faut penser que sur les coteaux, des traces de vignes ont été découvertes entre 3000 et 120 ans avant notre ère".

À gauche le sénateur de la Drôme Gilbert Bouchet - À droite Michel Chapoutier Président de l'organisme de gestion Hermitage et Xavier Angeli maire actuel de Tain-l'Hermitage - Lucile Auconie