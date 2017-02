Un petit déjeuner dans les coulisses du Salon de l'Agriculture avec des éleveurs mayennais

Entre les soins des animaux, l'accueil du public, les passages sur les rings et les festivités du soir, nos mayennais basculent régulièrement côté coulisses pour prendre des forces...

Il y aura encore de nombreux mayennais en compétition, ce lundi, pour le 3ème jour du Salon de l’Agriculture. Des éleveurs qui se lèvent tôt, qui finissent tard et qui ont donc de grosses journées. Pour recharger les batteries, ils s’éclipsent plusieurs fois par jour dans ce qu’ils appellent les réserves : les coulisses du salon. Un lieu interdit au public où chaque filière a ses quartiers. Jean-Marie, Philippe, Kevin et Etienne, la joyeuse troupe d'éleveurs mayennais et de passionnés de vaches normandes que nous suivons depuis le début du Salon, nous a invité à prendre le café.

Il est à peine 8 heures. Mais la journée de nos éleveurs a commencé depuis un bon moment. Après la traite et les soins des vaches, il est temps de souffler un peu. D'autant que le nuit a été courte. Nous quittons les grandes allées du Salon pour rejoindre le fond du Parc des expositions de la Porte de Versailles. Rapidement, on se retrouve face à des rangées de portes qui ressemblent à des entrées de locaux techniques. C'est là que les agriculteurs se retrouvent quand ils veulent lever le pied. Chaque filière à sa "réserve". Et visiblement, on ne s'est pas ennuyé dans la salle de repos de la race Normande la veille au soir...

"Vous êtes plutôt confiture ou rillettes de canard ?"

Un des agriculteurs propose un café. "Dans deux minutes ! On va d'abord faire un peu de ménage", sourit Jean-Marie Pilorge, éleveur à Landivy. Il y a encore des bouteilles vides et des gobelets sur les tables : "Ça c'est l'ambiance d'hier soir... C'est vrai qu'on a bien vécu !". Mais Philippe Grangé, éleveur à St-Berthevin, a tout prévu : "J'ai la petite bassine, le Paic citron, et l'éponge pour nettoyer. Ne répétez pas ça à ma femme, sinon je suis bon pour y passer tous les jours !". Une fois que le terrain est praticable, c'est le grand déballage. L'eau du café crépite dans la bouilloire, le pain, le jus de fruit et le yahourts arrivent sur la table. Il y a aussi des confitures et "les rillettes de canard de maman Francine", la mère d'Etienne Huet, un lycéen de Pré-en-Pail venu au Salon pour présenter la vache d'un de ses voisins. Le jeune homme, tout sourire, assure le service : "Je vous fais une petite tartine ? Vous êtes plutôt confiture ou rillettes de canard ?". De l'avis général, elles sont fameuses. Va pour les rillettes. Il est 8h22.

"Ici, on peut souffler un peu."

Chaque agriculteur est venu au Salon avec des provisions : "On a fait une petite organisation, certains ont emmené des entrées, d'autres des plats, d'autres encore ont apporté des desserts ou des boissons", détaille Etienne. Jean-Luc, éleveur de vaches Normandes dans les Côtes-d'Armor arrive à ce moment-là : " Ma femme a préparé une terrine de thon. J'ai aussi pris un poulet... Mais cuit ! L'an dernier, un type s'est pointé avec un poulet cru : on a rapidement abandonné l'idée de le cuisiner au micro-ondes !" Pour cet agriculteur breton, la salle de pause est avant tout un lieu de partage : "On se retrouve tous, les Bretons, les Mayennais, les Normands, on partage tout et on mange ensemble : c'est vraiment convivial."

Mais cet salle de pause est aussi un sas de décompression pour Kévin Coulon, un éleveur installé à Andouillé : "Le Salon de l'Agriculture, ça peut être assez fatiguant. Il y a énormément de monde, du brouhaha. Du coup, on aime bien se poser un peu dans les réserves entre nous, on passe du bon temps."

Il est 9 heures. Dans les hauts-parleurs, une hôtesse annonce l'ouverture des portes du Salon de l’Agriculture : il est temps pour nos éleveurs de rejoindre les stands et d'entamer leur "deuxième journée de la journée", auprès du public...