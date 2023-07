Un peu moins de soleil cet été dans nos deux Charentes ? Les fruits et légumes poussent quand même !

Le mois d'Août commence bizarrement, côté météo !

Si le mois de Juillet se situe, dans nos deux départements, dans une fourchette conforme à la normale (entre 27 et 30 degrés, environ 250 heures d'ensoleillement), le mois d'août s'annonce beaucoup plus frais. Météo France annonce cinq degrés de moins que la normale à la fin de cette semaine. L'année dernière, à la même époque, on se plaignait tous qu'il faisait trop chaud. La tendance est plus supportable, a priori, en ce mois d'Août qui ne fait que commencer.

Poivrons et courgettes multicolores © Radio France - Pierre MARSAT

Les melons ne sont peut-être pas aussi sucrés que l'année dernière. Le soleil a été plus timide en juillet. La maturité des melons charentais de Charente c'est fin juin. Alors il manque encore quelques jours de chaleur pour que les melons soient succulents. C'est encore possible après le 8 août, prévoit Météo-France. Pour ce qui est des tomates, des concombres, des poivrons ou des pêches et brugnons, les conditions climatiques de cet été ne changent rien à la qualité et à la quantité. Seules les fraises sont parfois absentes des étals : depuis deux semaines, elles sont victimes d'un triple virus.

