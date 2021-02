Un peu plus d'un mois après son lancement, la plateforme fraisetlocal.fr a attiré plus de 255.000 visiteurs

Lancée le 12 janvier, la plateforme de mise en relation directe entre producteurs et consommateurs fraisetlocal.fr a déjà attiré plus de 255.000 visiteurs.

La crise sanitaire pousserait-elle à privilégier les produits locaux pour mieux manger ? En tout cas le site fraisetlocal.fr connaît son petit succès depuis un mois. Lancé le 12 janvier, il permet aux producteurs et aux points de vente de se référencer, de se faire connaître aussi de son voisinage grâce à une carte qui permet à tout un chacun de se tourner vers la vente directe au plus près de chez soi.

En un peu plus d'un mois, plus de 255.000 curieux se sont rendus sur la plateforme. Avec un peu plus de 8.000 exploitations et points de vente inscrits au départ, le site en dénombre désormais 9.277.

Répartition des producteurs (en rouge) et des points de vente (en vert) répertoriés en France. - Capture d'écran fraisetlocal.fr

Pour trouver ce qu'on recherche au plus près de chez soi, il suffit, une fois sur le site, d'entrer son code postal et de sélectionner les produits convoités parmi l'épicerie, les boissons, la crèmerie, les fruits et légumes, les viande et poissons ou les produits non-alimentaires. Les producteurs sont invités à s'inscrire sur la plateforme pour apparaître sur la carte.