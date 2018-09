Ardennes, France

Deux cas de peste porcine africaine ont été signalés ce mercredi sur des sangliers abattus à Etalle, en Wallonie. C’est à une trentaine de kilomètres des Ardennes françaises. Autant dire que les départements, comme ceux de la Meuse, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, sont directement concernés par le plan d’action renforcé immédiatement demandé par le ministre de l’agriculture.

Ce plan prévoit "des mesures de zonage, de restrictions de certaines activités comme la chasse et de surveillance renforcée des élevages et de la faune sauvage". Il faut aussi organiser "le renforcement des mesures de biosécurité pour éviter l'introduction du virus dans les élevages porcins et des mesures de surveillance en abattoir".

Non contagieuse pour l'homme

Le virus n’est pas dangereux pour l’homme, mais pour les animaux, il n’existe pas de vaccin et de traitement. Sa présence "constitue une progression inédite de la maladie qui exige une réponse à la hauteur des enjeux économiques considérables pour les filières agroalimentaires françaises", affirme le ministère.

Dans les Ardennes, la zone d’observation concerne 43 communes et prévoit plusieurs dispositions :

des mesures de sécurité pour éviter l'introduction du virus dans les élevages porcins (mesures de biosécurité obligatoires en élevage, et dans les véhicules de transport). des mesures de surveillance en abattoir. des mesures concernant la faune sauvage (collecte des informations sur d’éventuelles observations de mortalité, de disparition de population, morbidité ou autres signes compatibles avec une infection suspension de la chasse aux grands ongulés).

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a reçu ce vendredi après-midi les acteurs de la filière, éleveurs, transporteurs, abatteurs, vétérinaires, mais également chasseurs. Une réunion de ce type est prévue à la préfecture des Ardennes à Charleville-Mézières.

Le préfet Pascal Joly rappelle rappelle aussi à tous "l’impératif de sécurité sanitaire pour l’élevage français". Cela concerne également "les promeneurs en forêts qui sont appelés à la vigilance, notamment en cas de découverte éventuelle de cadavres de sangliers".