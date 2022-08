Un plan lancé par la région pour préserver la race normande agricole

En expérimentation depuis deux ans dans une douzaine de sites, ce projet vise à valoriser et à conserver le patrimoine animal et végétal de Normandie. 22 races sont concernées, notamment les moutons Avranchins, les porcs de Bayeux, les chevaux percherons ou encore l'abeille noire.

Dans l'exploitation de Jean-Philippe Simonet, il y a 60 canards de Duclair et de Rouen, des races normandes. Un élevage dont est fier son propriétaire, ravi de pouvoir préserver cette espèce. Pourtant, il l'affirme, sans l'aide de la région, il n'aurait pas été possible pour lui de s'en occuper : "On est hors des sentiers battus. Cet élevage demandait de monter en technicité. Il faut du matériel spécifique d'incubation et d'éclosion pour pouvoir faire naître dans les meilleures conditions possibles les canetons. C'est là qu'on a pu avoir un soutien financier et technique."

Car pour être sûr de perpétuer la race, du matériel haute gamme est donc nécessaire.

Jean-Philippe Simonet et ses 60 canards de Duclair et de Rouen. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Former les éleveurs à de nouvelles méthodes

Si la région propose une aide financière, elle propose aussi un accompagnement vers la professionnalisation. Élever ces espèces nécessite en effet de nouvelles méthodes explique Jocelyn Marguerie, président du collectif pour la sauvegarde des races agricoles : "On ne peut pas les élever comme dans des exploitations classiques. Il faut donc apprendre à connaitre leurs besoins et à y répondre, notamment sur leur vitesse de croissance, les temps d'élevage nécessaires, leur consommation d'aliments."

20 à 25 % d'augmentation du nombre de moutons Avranchins

Un plan qui semble avoir porté ses fruits. Certaines espèces, menacées de disparition comme les moutons avranchins et cotentins ont pu augmenter leur effectifs. "On a stagné longtemps à 1000 brebis. Aujourd'hui on est monté à 1600. On a 20 à 25% d'augmentation d'effectif. Dans les prochaines années, on devrait monter à 1800 puis à 1900.", s'enthousiasme Emmanuel Legrand, président de l'organisme de sélection Cotentin, Avranchin et Roussin.

Inciter davantage d'agriculteurs à rejoindre le mouvement

Cette réussite, c'est surtout le résultat d'un travail de longue haleine : reconstitution du patrimoine génétique, recherche mais aussi la construction d'un réseau d'éleveurs : "On a encore du travail mais désormais la poule de Gournay retrouve l'étal des bouchers et des marchés, alors qu'elle était en grande difficulté il y a quelques années. Le même travail est en cours sur la chèvre des fossés, de plus en plus d'éleveurs s'y mettent.", détaille Hervé Morin, président de la région Normandie.

Avec la création d'une nouvelle fédération d'éleveurs de race normande, la région espère inciter plus d'agriculteurs à rejoindre le mouvement.