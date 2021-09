Un plan pour favoriser l'agriculture sur le Bassin d'Arcachon et le Val de l'Eyre

Les 3 intercommunalités du Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre s'engagent dans un Plan d'Alimentation Territorial. Objectif de ce P.A.T: faciliter l'installation de maraîchers et d'éleveurs et développer les circuits-courts.

Ils veulent dynamiser l'agriculture et l'élevage sur le Bassin d'Arcachon et le Val de l'Eyre pour favoriser les circuits-courts. Les maires des trois intercommunalités du Bassin (COBAS, COBAN, VAL de l'EYRE) ont adopté en juin dernier un Plan Alimentaire Territorial. Ce P.A.T prévoit notamment l'achat de terrains pour permettre l'installation de nouveaux maraîchers, le soutien à une filière de transformation et de commercialisation des produits, par le biais des AMAP, des épiceries et des cantines scolaires.

Sur les plan locaux d'urbanisme (PLU) il faudra transformer des terrains forestiers en terrains agricoles. Le Bassin d'Arcachon n'est pas réputé pour la richesse de ses sols mais grâce au compost il est possible en quelques années de rendre une terre fertile. Les partisans du projet sont persuadés que la clientèle suivra, les élus misent sur le succès des circuits-courts.

C'est la municipalité de Salles qui est à l'initiative de ce Plan Alimentaire Territorial. Il est porté par Patrick Antigny, adjoint-au-maire en charge de l'urbanisme.

A Salles on a zoné 40 hectares de terres agricoles. La commune pourra acheter des terres et les mettre à disposition d'agriculteurs

- Patrick Antigny

Patrick Antigny, adjoint-au-maire à Salles Copier

Quelques maraîchers travaillent déjà sur ce territoire. C'est le cas de Jeanne Duprat. En 2015 cette agricultrice bio a monté l'AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) "Coeur Bassin" qui compte aujourd'hui une dizaine de producteurs. Elle milite pour la concrétisation rapide de ce Plan Alimentaire Territorial.