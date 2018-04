Un plan régional pour sauvegarder les races normandes menacées

Par Solène Cressant, France Bleu Cotentin

Entre agriculture et patrimoine, la région Normandie a lancé un plan de préservation des races normandes le 4 avril dernier. Une enveloppe de 500.000 euros par an pour aider les éleveurs à la sauvegarde d'espèces parfois menacées comme l'âne du Cotentin, le Cob normand et autres abeilles noires.