Un poulailler géant suscite curiosité et interrogation dans les Vosges

Le plus moderne et le plus grand poulailler bio de Lorraine a ouvert ses portes ce samedi aux visiteurs avant d’accueillir 24 0000 poules d’ici deux semaines. Plusieurs centaines de curieux et beaucoup d’interrogations sur la dimension de l’élevage.

Varmonzey, France

Les oeufs seront récupérés par un robot au bout d'un tapis roulant, et les deux propriétaires des lieux expliquent la modernité des lieux. Des immenses bâtiments où la température sera maintenue à 15 degré en été comme en hiver avec des lumières gérées par ordinateur pour que les poules commencent à pondre dès 5 heures du matin.

Un élevage bio qui ne semble pas poser de problèmes de voisinage contrairement à d’autres projets dans la région. Une exploitation agricole à l’écart du village de Brantigny, près de Charmes. De nombreux riverains se sont vu rassurés sur les nuisances possibles.

Le bruit ? Seulement entre 5H du matin et 10h mais les poules seront à l’intérieur.

L’odeur ? Les fientes, 12 kg par an et par poule, soit 300 tonnes chaque année mais seront récupérées par un tapis et stockées avant un épandage sur des terres agricoles bio.

Quel bilan carbone ?

Une partie des visiteurs ont été rassurés : il n’y a pas de cages et les énormes hangars sont placés au milieu de 10 hectares de prairie. Une filière où promet de ne plus broyer les poussins mâles d’ici un an et une partie des poules ne seront pas «débéquées», mais la taille de l’exploitation qui a nécessité 1,3 millions d’euros d’investissement pose question.

Certains visiteurs se posent des questions.

Un projet démesuré pour certains et on s’interroge sur le bilan carbone de l’exploitation bio. Autre interrogation, les poules vont-elles sortir ou rester entassées aux abords des hangars ? Les 24 000 poules, de quatre races différentes devraient arriver d’ici le 15 novembre dans les deux poulaillers implanté entre Brantigny et Varmonzay pour des œufs bio destinés à la grande distribution.