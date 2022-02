Un premier cas de grippe aviaire dans le Tarn

Un foyer de grippe aviaire à haut risque vient d’être confirmé dans une basse-cour du Bez, à l'Est de Castres. La préfecture du Tarn l'indique dans un communiqué ce lundi. Dans cette vague épidémique d'influenza, qui a débuté depuis l'automne, c'est le premier cas confirmé dans ce département. Et ce, alors que des mesures de sécurité drastiques sont mises en place depuis le 5 novembre dernier.

Partout ailleurs en France, plus de 350 foyers avaient été déclarés au 11 février 2022 et 2,9 millions de bêtes abattues. Ensuite, ce sont près d'un million et demi de volailles qui avaient été abattues en prévention, le 20 janvier dernier dans le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

C'est la même procédure qui a été lancée après la découverte de ce nouveau foyer tarnais : les volailles ont été abattues et des opérations de désinfection lancées "dès que possible", selon la préfecture. Une zone de contrôle a aussi été mise en place autour de ce foyer : elle s'étend sur les communes de Lacrouzette, Burlats, Saint-Salvy-de-la Balme, Boissezon, Cambounes et du Bez.

Sur ces 6 communes, les exploitations volaillers seront contrôlées, les mouvements des volailles et leurs produits également. Dans son communiqué, la préfecture rappelle que tout détenteur d’une basse-cour doit se déclarer en mairie, pour mieux anticiper l'évolution de l'épidémie.