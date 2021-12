Un premier cas de grippe aviaire en Béarn

Un nouveau foyer d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène a été identifié dans les Pyrénées-Atlantiques dans un élevage de canards sur la commune de Malaussanne. Ce cas a été détecté le 23 décembre par le Laboratoire National de Référence (LNR), suite à une analyse réalisée à l’occasion de mouvements d’animaux. "L' abattage préventif des animaux est mené le plus rapidement pour limiter au maximum la diffusion du virus à d'autres élevages", précise la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Deux foyers grippe aviaire avaient déjà été confirmés à Came les 20 et 21 décembre.

Compte tenu de la confirmation du virus hautement pathogène H5N1, une zone réglementée est définie. Des zones de protection de 3 km dans les Pyrénées-Atlantiques pour les communes de Malaussanne et de Montagut et une zone de surveillance d'un rayon de 10 km avec une vingtaine de communes ( Arget, Arzacq-Arraziguet, Bouillon, Cabidos, Casteide-Candau, Coublucq, Fichous-Riumayou, Garos, Geus-D'Arzacq, Larreule, Louvigny, Meracq, Mialos, Morlanne, Piets-Plasence-Moustrou, Poursiugues-Boucoue, Saint-Médard, Uzan et Vignes). Tout transport d'oiseaux vivants est désormais interdit dans les zones réglementées, de même que le transport de produits de volaille (viande et œufs) ainsi que fumiers et lisiers à l'intérieur, en provenance ou à destination de cette zone.

La préfecture des Landes a aussi pris un arrêté mettant en place, dans les communes landaises situées autour du foyer, des mesures de gestion et de protection prévues par la réglementation européenne. Afin de maîtriser le risque de diffusion du virus, la Préfecture landaise indique qu'un"dépeuplement préventif des élevages situés à proximité du foyer va être mis en place."