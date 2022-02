Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans les Deux-Sèvres

Un foyer de grippe aviaire a été détecté au Busseau, dans les Deux-Sèvres, à la frontière avec la Vendée. C'est le premier foyer confirmé dans le département cette année. Des analyses ont été réalisées après la découverte de cadavres d'oies ce jeudi 17 février. Analyses qui confirment donc la présence de la maladie. "Foyer d'influenza aviaire hautement pathogène ayant pour origine une contamination par l'avifaune sauvage", indique la préfecture. Il s'agit d'un foyer découvert dans la basse-cour d'un particulier.

Une zone de contrôle temporaire est mise en place. Elle concerne cinq communes des Deux-Sèvres :

Le Busseau

La Chapelle-Thireuil

Saint-Laurs

Saint-Paul en Gâtine

Scillé

Les communes concernées par la zone de contrôle - Préfecture des Deux-Sèvres

Il ne doit pas y avoir de basse-cour à l'air libre

Dans cette zone, la préfecture indique "qu'il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles, exploitations commerciales ou non commerciales, et d'autres oiseaux captifs en lien avec les mairies". Elle appelle à "l'application la plus stricte des mesures de biosécurité. Tout détenteurs d’oiseaux - professionnels et particuliers - doit déclarer sans délai toute suspicion a son vétérinaire sanitaire, mortalités anormales notamment".

"Il ne doit pas y avoir de basse-cour à l'air libre", insiste le maire du Busseau Philippe Dedoyard. "Le problème dans nos campagnes c'est que tout le monde a deux poules trois canards qui se baladent et en période de vigilance de grippe aviaire il faut qu'ils soient enfermés. On a des éleveurs sur la commune et alentours qui sont impactés. Je peux vous dire que l'ambiance est très tendue. Eux qui sont soumis à des règles très très strictes, ils se sentent particulièrement brimés par ce genre de négligence", poursuit-il.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tous les mouvements d’oiseaux sont en principe interdits mais des dérogations peuvent être accordées par le DDETSPP à cette adresse : ddetspp-alerte-influenza@deux-sevres.gouv.fr

Les autorités rappellent que la grippe aviaire "n’affecte que les oiseaux et que la consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour l’homme".

À la date du 18 février 2022, la France comptait 364 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 33 cas en faune sauvage et 15 cas en basse-cours d'après le Ministère de l'agriculture.