Un premier foyer de grippe aviaire détecté en Haute-Garonne

La grippe aviaire avait été détectée dans des élevages du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et voilà qu'elle arrive en Haute-Garonne. Dans un communiqué envoyé ce vendredi, la préfecture de Haute-Garonne indique qu'un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) vient d’être confirmé dans une basse-cour sur la commune d’Escanecrabe, près du Gers et des Hautes-Pyrénées.

"Conformément aux règles de gestion sanitaire, Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a instauré une zone de protection de 3 km autour du foyer ainsi qu’une zone de surveillance de 10 km pour prévenir tout risque de diffusion", précise le communiqué. Les mouvements de volailles sont réglementés et des mesures sanitaires strictes doivent être observées conformément à l’arrêté préfectoral réglementant cette zone. Cette zone impacte également trois communes du Gers.

La préfecture demande à tous les propriétaires de volatiles, qu’ils soient exploitants agricoles ou simples particuliers, de mettre à l'abri des volailles et d'être vigilant, mais aussi d'alerter en cas de mortalité et de signes cliniques anormaux. En cas de doute ou pour toute demande de conseils, les particuliers peuvent se tourner vers leur vétérinaire de proximité. Les particuliers doivent par ailleurs être dûment déclarés en Mairie.



Pour rappel, la consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles – ne présente aucun risque pour l’Homme.