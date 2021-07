Un premier syndicat professionnel de la conchyliculture créé à Auray en Bretagne

Il existe bien des comités régionaux et nationaux pour la conchyliculture, mais pas de syndicat professionnel. Ce sera chose faite ce mardi avec l’assemblée générale constitutive de la Fédération Conchylicole.

À l’image de ce qui existe dans le monde agricole, un premier syndicat professionnel de la conchyliculture va être créé ce mardi à 18h à Auray. Il s’appellera tout simplement la Fédération Conchylicole.

L’ostréiculture et la mytiliculture possèdent bien des comités régionaux et nationaux, mais ce sont des chambres consulaires, où siègent aussi l’administration et l’État par le biais des préfectures. L’idée est donc de créer une structure indépendante de professionnels, pour défendre les intérêts de la profession, à l’image de la FNSEA, la Coordination Rurale ou la Confédération Paysanne dans le monde agricole.

Pour une liberté de parole et d’action

Avec cette Fédération Conchylicole, les créateurs souhaitent instaurer un dialogue différent avec leurs partenaires, grâce à une liberté de parole et d’action, qu’implique l’indépendance du syndicat, notamment face aux enjeux écologiques sur le littoral. L’objectif est aussi d’intégrer les syndicats locaux liés à des zones de production (par rivières ou par secteur de production) dans une structure collective qui permettra de peser plus lourd.

Bretagne, Normandie... France ?

Pour le moment, cette fédération ne concerne que les professionnels de Bretagne sud, Bretagne nord et Normandie. Mais l’idée est de l’étendre à d’autres régions de production de coquillages, pour créer un syndicat vraiment national.