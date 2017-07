Un producteur de melon gardois désespéré fait un don aux Restos du Cœur

Dans l'incapacité de vendre ses melons face à a la concurrence espagnole et à la surproduction française, Samuel Solans, producteur, a fait don d'une demi dizaine de tonnes aux Restos du Coeur.

Nous vous racontions cette histoire sur France Bleu jeudi dernier, ça vous a beaucoup fait réagir : un producteur de fruits et légumes d'Aigues Mortes obligé de jeter ses melons invendus.

Son carnet de commandes est désespérément vide à cause de la concurrence espagnole, et de la surproduction française, et bien ce producteur de melon a décidé de donner ses fruits aux Restos du Cœur.

Un don d'environ 5 ou 6 tonnes de nourriture parfaitement consommable, qui sera distribué dans la semaine. Nous avons assisté à cette rencontre entre l'association et le producteur :

Mais ce genre de don pourrait vite se révéler vain si les restos ne retrouvent pas de bénévole pour conduire leur camion à partir de vendredi. Pour les contacter, composez le : 09 80 34 17 92