Un producteur de melons de Vaucluse a les honneurs de l'Assemblée nationale

Des serres de melons de Pernes-les-Fontaines aux grilles de l'Assemblé nationale, à Paris. Pierre Jean est producteur de melons dans le Vaucluse et a été choisi pour représenter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans une exposition photos qui vient d'être inaugurée, intitulée "Portraits d'agricultrices et d'agriculteurs".

D'habitude, à la même période, se tient le Salon de l'agriculture, annulé cette année à cause de la crise sanitaire et déjà fermé plus tôt l'an dernier pour la même raison. L'État a donc choisi de rendre hommage à ces hommes et ces femmes en affichant leur portrait en plein cœur de la capitale.