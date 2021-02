Un projet controversé de ferme usine dans l'Eure.

Le CODERST de l'Eure- conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques- doit rendre ce mardi son avis sur l'extension d'une ferme à Houlbec- Cocherel et à Douains. Le projet est très critiqué.

L'élevage intensif en question. Le CODERST de l'Eure- conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques- doit rendre ce mardi son avis sur l'extension d'une ferme à Houlbec- Cocherel et à Douains. Le projet prévoit de passer de 530 à près de 900 animaux. Certains dénoncent une ferme usine. Une pétition en ligne a déjà réuni 57.000 signatures. La députée LREM de l'Eure Claire O'Petit, vice- présidente de la commission bien-être animal à l'Assemblée nationale, est aussi opposée à ce projet. "Ce n'est pas une ferme, c'est une usine, si nous acceptons cela il n'y aura plus que des industries" s'est insurgée la députée ce mardi matin sur France Bleu Normandie. "Comment peut-on enfermer des vaches de la naissance jusqu'à leur abattage? La Normandie c'est des vaches dans les prés, c'est d'avoir du lait et des fromages de qualité. Le lait part directement tous les matins par camion en Belgique ou en Espagne !".

En décembre, la ferme dite des "1.000 vaches" dans la Somme près d'Abbeville a fermé faute de clients et après un long combat judiciaire.

