Un projet d'abattoir mobile en Normandie pour le bien-être des animaux

L'association Bio Normandie, installée au pôle régional d'agricole biologique de Val de Reuil dans l'Eure, travaille sur un projet d'abattoir mobile des porcins, ovins et caprins. L’installation permettrait aux éleveurs de faire moins de kilomètres et de mieux prendre en compte le bien-être animal.

Val-de-Reuil, France

Améliorer le bien-être des animaux, c'est le premier objectif de ce projet d'abattoir mobile porté par Bio Normandie, "c'est une demande de plus en plus forte de la part des consommateurs et des éleveurs" explique Christophe Dupeyré, chargé de mission filières dans l'association. Autre argument mis en avant par Bio Normandie, les distances qui doivent effectuer les éleveurs pour faire abattre leurs bêtes. Dans l'Eure, par exemple, il n'y a qu'un seul abattoir, au Neubourg, et depuis quelques mois, il n'a plus de chaîne pour prendre en charge les moutons, qui sont parfois désormais abattus... en Vendée ! Mais pour autant pas question d'abattre les animaux directement dans les fermes. L'abattoir mobile s'installerait au plus près des lieux de production, avec un système de tournée et un passage tous les quinze jours, ce qui nécessite une gestion prévisionnelle optimale de leur planning d'abattage pour les éleveurs.

Bien-être des animaux, mais pas seulement, explique Christophe Dupeyré, de Bio Normandie Copier

2800 cochons abattus par an, tanquillement

Bio Normandie a abandonné l'idée d'un abattoir pour les bovins, et veut se concentrer sur les petits animaux : ovins, caprins et surtout porcins. L’association fixe à 2800 cochons abattus par an le seuil de rentabilité. Et avec cet abattoir mobile, un semi-remorque, on prend son temps :

Quatre cochons à l'heure, seize par jour, bien loin du rythme des abattoirs traditionnels" - Christophe Dupeyré, chargé de mission Bio

Sur sa carte, Christophe Dupeyré recense les éleveurs prêts à accueillir l'abattoir (en bleu) et ceux prêts à l'utiliser (en jaune) © Radio France - Laurent Philippot

Cet abattoir mobile mobile viendrait en complément des abattoirs traditionnels, notamment pour les éleveurs qui font de la vente directe à la ferme, comme Jérémie Brout. Dans son exploitation de Grossoeuvre, 130 cochons, élevés en plein air, qu'il amène au Neubourg pour l'abattage : "ça me prend une heure et demie pour les amener, et autant le lendemain pour aller les chercher". Le producteur y voit des avantages, notamment pour diminuer le stress lié au transport, mais s'interroge sur les conditions sanitaires : la récupération des déchets blancs et rouges, ou le respect de la chaine du froid avec le refroidissement rapide des animaux qui doivent passer de 38,5° à 6° en quelques minutes pour garantir la conservation de la viande. Reste le coût de l'abattage, 100 euros par cochon, alors qu'il en coûte environ 40 dans un abattoir traditionnel.

200 000 euros pour créer cet abattoir, ouvert à tous

L'association, qui espère pouvoir finaliser son projet d'ici la fin de l'année, a besoin de 200 000 euros pour le mener à bien. Pour présenter son projet et trouver des éleveurs, qui pourraient accueillir l'abattoir mobile ou l'utiliser, Bio Normandie organise une réunion d'information ce jeudi à 14h00 à la salle des mariages de la mairie de Conches en Ouche (Eure). Une autre réunion est prévue le mardi 26 mars au parc régional des boucles de la Seine Normande à Notre-Dame de Bliquetuit (Seine-Maritime).